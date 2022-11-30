Super Mario Bros. Filminin Yeni Fragmanı Yayınlandı

Sevilen ve merakla beklenen Super Mario Bros. filminin ikinci fragmanı geçtiğimiz akşam yayınlandı. Nintendo, seride Illumination ile birlikte çalışıyor ve ilk fragman daha çok serinin kötü adamı Bowser'a odaklanırken, bu fragman o sevimli İtalyan tesisatçılar Mario ve Luigi'ye odaklanıyor.

Super Mario Bros. filmi 7 Nisan 2023'te geliyor ve Mario'yu Chris Pratt seslendiriyor. Fragmanda kardeşi Luigi'den, oyuncu kadrosunun geri kalanından ve her türden Mario oyununa birçok bağlantı görebiliyoruz.

Filmin başarılı ses kadrosu dikkat çekiyor olsa da sesler kadar filmin animasyonunun ne kadar başarılı olduğu da bu fragmanda gözler önüne seriliyor. Nintendo bu film için uzun zamandır büyük bütçe ayırıyor ve eğer istedikleri başarıya ulaşabilirlerse evrenden başka yapımlar görmemiz de mümkün.

Super Mario Bros. Yeni Fragmanı

Super Mario Bros. filmi, yalnızca potansiyel bir Mario serisinin başlangıcı değil, aynı zamanda bir Nintendo sinematik evreninin de potansiyel bir başlangıcı olma noktasında büyük önem taşıyor.

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