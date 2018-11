Super Mario Hayranları Buraya! Efsane Oyunun Filmi Geliyor

Oyun dünyasının ikonik yapımlarından Super Mario, beyaz perdede boy göstermeye hazırlanıyor!

Bilhassa 90 jenerasyonunun hayatına dokunan en özel oyunlardan birisi olan Super Mario, şüphesiz çocukluğumuza dair hatırladığımız en güzel anıların başında geliyor.

Nintendo tarafından ilk olarak 1983 yılında piyasaya sürülen efsane oyun, PC ve konsoldaki macerasına beyaz perdede devam edecek.

Variety ’nin aktardığına göre, animasyon şirketi Illumination Entertainment’ın kurucusu Chris Meledandri Super Mario Bros’un animasyon filmini yapmak istiyor. Merak uyandıran yapımın 2022 yılında izleyicilerle buluşması bekleniyor.

Animasyon dünyasında oldukça tanınmış bir isim olan Meledandri, Despicable Me ve The Secret Life of Pets gibi meşhur çocuk filmlerinin altına imza atmıştı.

Haberde, Meledandri’nin Nintendo ve Super Mario'nun baş geliştirici takımında yer alan Shigeru Miyamoto ile çalıştığı belirtiliyor.

Variety 'e verdiği demeçte, Mario’nun film uyarlamasını yapmanın oldukça iddialı bir iş olduğunu söyleyen Meledandri, “Mario’nun gerçek ruhunu taşıyan ve hayranların onu sevme nedenlerinden ödün vermeden bir film yapmak istiyoruz” dedi.

Super Mario'nun isim babası olan ve oyunun geliştirilmesi için büyük çabalar gösteren ünlü iş adamı Mario Segale, geçtiğimiz günlerde 84 yaşında hayatını kaybetmişti.