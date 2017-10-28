Super Mario Odyssey İnanılmaz Puanlar Aldı

Nintendo Switch kullanıcılarının dört gözle beklediği oyunların başında gelen Super Mario Odyssey, aldığı ilk inceleme puanlarıyla herkesi şaşırtmayı başardı. Çeşitli internet siteleri ve dergiler, oyuna ortalama 100 üzerinden 97 puan verdiler.

Daha önce Super Mario Sunshine ve Super Mario 64 gibi oyunlarda gördüğümüz, açık uçlu keşif oyunu mantığında geliştirilen Super Mario Odyssey, her zaman olduğu gibi cesur oynanış mekaniklerine de sahipti. Bizlere farklı bir Mario deneyimi yaşatmak için geliştirilen ve aldığı ilk inceleme puanlarından anladığımız üzere bunu fazlasıyla başaran Super Mario Odyssey, yılın oyunu olmaya da şimdiden aday oldu.

Nintendo EPD tarafından geliştirilen, yönetmenliğini Kenta Motokura’nın yaptığı, yapımcılığını Yoshiaki Koizumi ve Koichi Hayashida’nın üstlendiği harika Mario oyununun aldığı inceleme puanlarıysa şöyle oldu:

Super Mario Odyssey İnceleme Puanları: