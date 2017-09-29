Geçtiğimiz günlerde duyurusu gerçekleştirilen Super Mario Run'ın yeni güncellemesi yayınlandı. Geçtiğimiz yıl App Store'da yayınlanan ilk Mario oyunu olma özelliğini taşıyan yapım, bundan tam 12 ay sonra yeni bir oyun modu, yeni karakter ve yeni seviyelerle karşımıza çıktı.

Super Mario Run oyununun son güncellemesinde bizi muhteşem yenilikler bekliyor. Remix 10, oyunun tüm seviyelerini 10 kısa bölümde hızlıca oynamamıza imkan tanıyor. Oldukça heyecanlı olan bu yeni modda, oyun evrelerinin sürekli yeniden şekillendiğini ve gökkuşağı renklerindeki ödül madalyalarının etrafa serpiştirildiğini görüyoruz. Üstelik bu modda kaybetmek diye bir şey yok. Bir seviyeyi tamamlayamasak bile hiç takılmadan sonraki seviyede devam edebiliyoruz. Remix 10 modundaki bütün bölümler bitirildiğinde ise yeni nesneler topluyoruz ve Prenses Daisy'yi kurtarma şansımız oluyor.

Remix 10 modunda Daisy'yi kurtardığımız takdirde, Super Mario Run oyunundaki diğer tüm modları onunla oynayabileceğiz. Özel yeteneği iki kat daha yükseğe zıplamak olan Daisy'nin zor bölümleri aşmamıza yardımcı olacağı aşikar.

World Star adını taşıyan yeni dünyaya baktığımızda da 9 yeni seviyenin geldiğini görüyoruz. Bu yeni seviyelerde farklı düşmanlar, yeni oyun mekanikleri ve pembe, mor, siyah renkte jetonlar bulunuyor. İstediğiniz müziği açmanıza imkan veren yeni bir özellik sayesinde, bu yeni dünyada oldukça keyifli vakit geçirme imkanına sahibiz.

Aşağıdaki bağlantılardan Super Mario Run oyununun yeni güncellemesini indirebilirsiniz.