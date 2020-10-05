Super Smash Bros. Ultimate'e Minecraft Karakterleri Geliyor!

Bandai Namco ve Nintendo tarafından 2018 yılında geliştirilen ve aynı yıl içerisinde piyasaya sürülen Super Smash Bros. Ultimate isimli video oyununa Minecraft karakterleri ekleniyor. Microsoft, Mojang ve Nintendo, Minecraft'tan tanınan Steve ve Alex karakterlerinin ekleneceğini doğruladıktan sonra video oyununa söz konusu karakterlerin ne zaman ekleneceği ile ilgili bilgiler de verildi. Peki, yeni karakterler popüler dövüş oyununa ne zaman geliyor?

Minecraft Karakterleri Super Smash Bros. Ultimate'e Ne Zaman Gelecek?

Super Smash Bros. Ultimate ve Minecraft video oyunlarının sevenleri yalnızca bir oyun altında toplanıyor. Popüler video oyunun yeni karakterlerinin kimler olacağını öğrenmek isteyen oyuncular, geliştiriciler tarafından yapılan açıklamaları uzun bir zamandan beri merak içerisinde bekliyordu. Geçen günlerde ortaya çıkan "Minecraft karakterleri Super Smash Bros. Ultimate'e gelecek" iddiası, Nintendo, Microsoft ve Mojang tarafından doğrulandı.

Oyuna eklenecek karakterlere ilişkin yapılan açıklamada karakterlerin video oyununa ekleneceği tarih ve oyunda nasıl bir oynanışa sahip olacağı ile ilgili çok önemli bilgilere de yer verildi. Paylaşılan açıklamada ayrıyeten indirilebilir içerik olarak gelecek karakterlerin ne kadar fiyata satılacağı da belli oldu.

Fighters Pass Vol. 2 isimli indirilebilir içerik, Min Min gibi karakterlerle beraber ortalama olarak 30 dolara satılıyor ancak siz sadece Minecraft ile ilgileniyorsanız ve Steve ve Alex ile oynamak istiyorsanız indirilebilir içeriği 6 dolara satın alabilirsiniz. Minecraft'tan tanınan karakterlerin Super Smash Bros. Ultimate'e 13 Ekim 2020 tarihinde ekleneceği duyuruldu.

Super Smah Bros. Ultimate'e gelecek olan DLC'i satın alan oyuncular, Minecraft'tan tanınan karakterleri yönetirken blokları istediği gibi kırılabilecek, kırılan blokları kullanarak eşya yapabilecek ve Minecraft'ın orijinal sürümünde de olduğu gibi kendisine saldıran zombileri elindekilerle öldürebilecek.