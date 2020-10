Supermassive Games Yeni Korku Oyununu Duyurdu

Until Dawn ile büyük bir çıkış yapan Supermassive Games, bildiğiniz gibi dün itibarıyla Bandai Namco Entertainment yayıncılığında The Dark Pictures Anthology: Little Hope oyununu satışa sunmuştu. Aynı isimli kasabada bir profesör ve dört üniversite öğrencisinin başından geçenlerin anlatıldığı bu oyun sonrasında, Supermassive Games yeni korku oyunu için ilk tanıtımı yaptı. İşte karşınızda The Dark Pictures Anthology: House of Ashes!

Eğer korku oyunlarını yakından takip ediyorsanız, elbette 2018 yılı içerisinde duyurulmuş olan The Dark Pictures Anthology adını duymuşsunuzdur. Kısa korku hikayelerinden oluşacak olan bu seri, Supermassive Games tarafından belirtilene göre en az sekiz oyundan oluşacak. Oynanış olarak aynı ama hikaye ve karakterler açısından farklı olacak bu seriden bu zamana kadar iki oyun çıkmıştı. Üçüncüsü ise önümüzdeki sene bizlerle olacak.

Yeni Supermassive Games Korku Oyunundan Detaylar

Önceki iki The Dark Pictures Anthology oyununda olduğu gibi House of Ashes da bizleri farklı bir ortama götürecek. Görünen fragmanda, helikopterden indikten sonra gizemli bir düşmana karşı savaşan bir grup asker görüyoruz. Daha sonradan “Tanrıya inanıyor musun?” şeklindeki bir soruyu takip eden “İnanmaya başla. Ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyin saldırısı altındayız. Anlatmaya çalışsam bile bana inanmayacaksınız.” cümlelerini duyuyoruz.

Bahsi geçen askeri grubun mücadele ettiği şeytani güç, yeraltında yaşıyor ve söylenene göre eski Mezopotamya inancı ile bağlantılı güneybatı rüzgarı kralı olan Pzuzu ve yeraltı dünyasının şeytanları başımıza epey dert açacakmış gibi görünüyor. En azından oyunun bir bölümü Arap çölünde ve eski yeraltı mağaralarında geçeceğe benziyor.

Dahası ise, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan ve Little Hope oyunlarına göre bu defa daha aksiyon ağırlıklı bir oynanış ile sunulacak olabilir iken ekranda çıkan tuşa basmalı kısımların ağırlığı da hafifletileceğini tahmin edebiliriz. Ancak bu tabii ki yarı yarıya bir ihtimal olabilir. İlk detaylar paylaşıldığında bunu daha iyi öğreneceğimize şüphe yok.

2021 yılında çıkması beklenen The Dark Pictures Anthology: House Ashes için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.