Supermassive, Until Dawn 2'nin Gelmeyiş Nedenini Açıkladı

2015 yılında çıkmış olan Until Dawn, PlayStation 4 platformunun önemli oyunları arasında yer alıyor. Bunun en büyük nedeni ise, oyunun ortaya çıkışına kadar geliştirici Supermassive Games stüdyosunun karşımıza hep aile oyunlarıyla çıkmış oluşuydu. Haliyle Until Dawn gibi bir oyun kendileri için büyük bir sıçrayış olmuştu; ancak görünen o ki bu sıçrayışın devamı farklı şekilde devam edecek. Supermassive Games, Until Dawn için bir devam oyunu yapmamakta kararlı.

Halihazırda The Dark Pictures: Man of Medan üzerinde çalışan Supermassive Games ile Game Informer stüdyosu bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportaj sırasında da Until Dawn için neden bir devam oyunu göremediğimiz soruldu. Üst Yönetici ve Baş Yapımcı Pete Samuels oyuncuların Until Dawn 2 beklentilerinin farkında oldularını; ancak tek bir devam oyunuyla sınırlı kalmak yerine The Dark Pictures ile aynı deneyimi sunan birden fazla oyun ile oyuncuların karşısına çıkmanın kendileri açısından daha doğru bir karar olduğunu dile getirdi.

"Until Dawn sonrasında, birçok kişi bir devam oyunu talebinde bulunmaya başladı ve bu bugün de devam ediyor, bu yüzden bu tür bir oyundan hoşlanan hayran kitlesi olduğunu biliyoruz." yorumunda bulunan Üst Yönetici ve Baş Yapımcı Pete Samuels şöyle devam etti. "Antolojiyi oluşturan birçok şey kendi perspektifimizden o hayran kitlesine servis yapmak ve içine daha fazla hikaye ve karakter ortaya koyarak yapmayı sevdiğimiz şeyi yaparak kendimize servis yapmak ve bunu her birkaç yılda bir veya ikiden daha sık yapmak isteğiyle alakalı."

Diğer yandan ise geliştirici ekip Until Dawn sonrasında temiz bir başlangıç yapmak istemiş ve birbirinden bağımsız oyunların kendileri için yaratıcılık açısından daha fazla özgürlük sunacağını hissetmişler. Man of Medan Yönetmeni Tom Heaton, "Bir antolojide, yeni bir konu, yeni bir tür ve o hikaye için özel olarak yarattığınız karakterlerle uğraşmak güzel bir fırsattır. Kullanmak zorunda olduğunu eski karakterlere bağlı değilsinizdir." yorumunda bulundu.

Tom Heaton sonrasında söz alan The Dark Pictures Üreticisi Dan McDonald ise karışıklığa neden olacak bir soruna dikkat çekmiş. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Until Dawn oyunundaki karakterlerin kaderleri biz oyuncuların ellerinde ve söz konusu da bir devam oyunu olunca, kişisel deneyimler ile kimin hayatta kalıp kimin hayatta kalmayacağının belirlenmesinin zor olacağından bahsetmiş. "Eğer devam oyunları yapıyor olsaydık, kimin hayatta kaldığını bilmemiz gerekir. Demek istediğim bunu muhtemelen kayıt dosyanız ile çözebilirdik ama bu şekilde bir devam oyunu yapmak istemiyoruz. Farklı kişilerle farklı bir hikaye yapmak istiyoruz."

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilme aşamasında olan The Dark Pictures: Man of Medan için şimdilik bir çıkış tarihi verilmiş değil, ama daha önceden yapılan açıklama ile bu Yaz mevsiminde çıkması bekleniyor.