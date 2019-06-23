Supernatural Final Sezonu İçin Tarih Verildi

Bugüne kadar çekilmiş en duygusal fantastik dizilerden birisi olan Supernatural final sezonu yapıyor. Neredeyse bütün dünya uluslarının mitolojik varlıklarına ve birbirinden tehlikeli iblislere yer verilen dizide Winchester Kardeşler büyük bir mücadelenin içindeydi. Alınan bir karar üzerine dizi final yapacak. İşte haberimizin detayları.

ABD'nin ünlü TV kanallarından CW, kış sezonunda hangi dizilerin yayınlanacağını açıkladı. Batwoman yayın tarihinin de bu kış olmasına karar verildi. Bu habere sevinen izleyiciler, Supernatural dizisinin final sezonu olmasına da üzüldüler. Winchester Kardeşler, bir önceki sezonda Tanrıyla büyük bir mücadeleye girmişlerdi.

Supernatural final sezonu sürpriz yapabilir

Her anında heyecan dolu olan ama aynı zamanda da gözyaşlarınıza hakim olamayacağınız Supernatural dizisi Warner Bros tarafından çekiliyor. 15 yıldır devam eden dizide bugüne kadar önemli bir teknik aksaklık yaşanmadı. Bu nedenle final sezonunda da teknik aksaklıklar olmadığı bölümler bekleniyor.

Cennet ile Cehennem arasında geçen savaşta Winchester Kardeşler, çok önemli rol oynadılar. Özellikle de Tanrı ile olan mücadeleleri görsel açıdan zengin sahnelerin ortaya çıkmasını sağladı.

Yarı melek olan Jack’i öldürmeyi reddeden Winchester Kardeşler, Tanrının öfkelenmesine neden oldular. Öfkelenen Tanrı bütün gerçekliği yok etmek için planını devreye soktu. Winchester Kardeşler ise gerçekliği koruyabilmek için yine büyük bir mücadeleye giriştiler.

Seyirciler bu dizinin de Game of Thrones gibi final bölümünde saçmalamasını istemiyor. Supernatural dizisi ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.