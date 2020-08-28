ABD’nin “Arka Sokaklar” Dizisi “Supernatural” Sonunda Final Yapacak: İlk Fragman Geldi!

Jensen Ackles ve Jared Padalecki’nin başrolde yer aldığı Supernatural sonunda final yapacak. Bugüne kadar çok fazla bölümü sergilenen ve önemli bir izleyici kitlesi oluşturan dizinin son derece dikkat çektiğini söylemek mümkün. Hadi gelin ABD’nin Arka Sokaklar’ı olarak da adlandırılan bu dizinin fragmanına daha yakından bakalım.

Koronavirüs nedeniyle çekimleri aksayan Supernatural’in 15. ve final sezonu, herkes tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. 15 yıldır devam eden hikaye, 15. sezondaki son 7 bölümle birlikte artık tamamen tarihe gömülecek. İlk olarak Warner Bros’un The WB kanalında başlayıp daha sonradan The CW kanalına geçen dizi, Dünyanın en iyileri arasında gösteriliyordu.

Supernatural sonunda final fragmanını gösterdi

Winchester kardeşlerin şeytan, melek ve diğer mistik canlılar ile mücadelesini anlatan ve kimi zaman duygulandırırken kimi zaman da heyecanlandıran dizi, tamamen seyirciye veda ediyor. Bunu öyle sakin bir şekilde yapmayacaklar.

Sam ve Dean’in sıcak ilişkilerinin yer aldığı fragmanda aslında yine aynı konular işlenecek. Ancak bu sefer tüm yaratıkların hesaplaşacağını görüyoruz. Bu hesaplaşmada, bol bol görsel efekt kullanılacak ve daha başka yaratıklar da işin içine girecek.

Supernatural final sezonu, ABD’de The CW tarafından yayınlacak. 8 Ekim tarihinde yayınlanması planlanan dizinin yeni serisinde de heyecan dorukta olacak. Winchester kardeşler olarak Jensen Ackles ve Jared Padalecki’yi göreceğimiz Supernatural’da; Misha Collins, Mark Sheppard, Jeffrey Dean Morgan gibi oyunculara da yer verilecek. Fragmanı sizler için hemen aşağıya bıraktık. İzledikten sonra düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.