Superonline'da Bu Hafta Sonu Herkesin Hızları 1000 Mbps'e Çıkarılacak

Turkcell Superonline'dan kullanıcılarına müjde haberi geldi. Turkcell Superonline'a ait fiber abonesi olan tüm kullanıcıların bu hafta sonu boyunca hızlarının 1.000 Mbps'e çıkarılacağı açıklandı. Bu hızdan yararlanmak için kullanıcıların herhangi bir şey yapması gerekmiyor.

Fiber altyapı uzunluğu 55.000 kilometreye ulaşan ve fiber abone sayısında 2 milyon barajını geçmeyi başaran Turkcell Superonline, bu kilometre taşı şerefine tüm fiber abonelerinin hızını hafta sonu boyunca 1.000 Mbps'e çıkaracak. Üstelik bunun için hiçbir kullanıcının başvuru veya kayıt ile uğraşması gerekmiyor.

Müjdeyi Genel Müdür Murat Erkan Verdi

17-18 Eylül tarihlerini kapsayan bu müjde ile ilgili Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'de ilk fiber yatırımını yaptığımız günden bugüne kadar geçen sürede, müşterilerimiz hızlı ve kaliteli internete teveccüh gösterdi ve bugün gerçek fiberde iki milyon müşteriye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle biz de kayıtsız şartsız cihazları uyumlu olan tüm müşterilerimizin indirme hızını bu hafta sonu boyunca 1000 Mbps’ye varan hızlara çıkarıyoruz."

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