Süpersonik Jet Üreticisi Aerion Tüm Faaliyetlerine Son Veriyor

Süpersonik jet üreticisi Aerion, 21 Mayıs 2021'de yaptığı açıklamada sermaye gereksiniminin karşılanmamasından ötürü şirketin kapanacağını açıkladı. Robert Bass tarafından kurulan Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirket, kapatılıyor.

Süpersonik Jet Üreticisi Aerion Sektörden Çekiliyor

Şirket, cuma günü CNBC'ye yaptığı açıklamada ses hızının üzerinde sessizce uçabilen jetler üretmeyi amaçlayan Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirket Aerion'un kapanacağına yönelik iddiaların doğru olduğunu bildirdi. Şirketin konu hakkında yaptığı açıklamada şu anki finansal ortamda gereken büyük sermaye gereksinimin karşılanmasının mümkün olmadığına işaret etti.

Aerion Corporation'ın şu anda devam eden finansal ortamı göz önünde bulundurarak uygun adımlar attığını belirten şirketin kapanacağı ilk olarak Florida Today tarafından duyuruldu. 2026 yılına kadar ticari hizmetler vermeye başlamak isteyen Aerion, ilk AS2 jetini 2024 yılına kadar uçurmayı amaçlıyordu.

Şirket, AS2'nin bir ses patlamasına neden olmadan uçmasına olanak tanıyan patentli bir teknoloji geliştirmişti. Jet, 120 milyon dolar olarak fiyatlandırılmıştı. Aerion CEO'su Tom Vice, Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen UBS konferansında yapmış olduğu açıklamada AS2'yi geliştirmenin şirkete yaklaşık 4 milyar dolara mal olmasını beklediğini ve bir motor geliştirmek için 1 milyar dolar harcandığını söylemişti.

Süpersonik jet üretcisi şirket; Boeing, General Electric ve Berkshire Hathaway’in sahibi olduğu NetJets de dahil olmak üzere bu süre içerisinde çok fazla ortaklık kurdu. AS2 jetleri için 11,2 milyar dolarlık bir satışı duyurmanın gururunu yaşadı. Aerion, bu senenin başlarında Florida valisi Ron DeSantis ile gerçekleştirilen bir basın toplantısında Orlando Melbourne Uluslararası Havaalanı'nda 375 milyon dolarlık bir üretim tesisi geliştireceğini açıklamıştı.

İnsanlar, Aerion tarafından yapılan açıklamanın ardından şirketin varlıklarına ne olacağını merak etmeye başladı. Aerion temsilcisinden şirketin varlıklarına ne olacağı hakkında yöneltilen yorum taleplerine herhangi bir karşılık gelmedi. Şirket, nisan ayının sonuna kadar yeni gelişmelerden insanları haberdar etmeye devam etmişti.

Aerion'un ansızın duyurulan bir kararla kapanacağını ilan etmesi beklenmedik bir karar değildi. Yeni tip koronavirüs salgınından ötürü sektör fark etmeksizin şirketler zarar etmeye devam ediyor. Şirketler özellikle bu süre içerisinde yatırım yapmaktan özellikle kaçınıyor.

Aerion, konu hakkında daha fazla açıklamada bulunmadı ancak ilerleyen günlerde bir açıklamanın gelme ihtimalini göz önünde bulunduran insanlar, gözlerini şirketten gelmesini beklediği açıklamaya çevirdi.