Süpürge Üreticisi Dyson, Elektrikli Otomobil Üretecek

İngiliz teknoloji şirketi Dyson, genel olarak ürettiği elektrikli süpürgelerle tanınan bir şirket. Şirket şu sıralar herkesi şaşırtacak bir hamle yaptı ve otomobil üretmek için kolları sıvadı. Şirketin 500 kişilik bir ekiple çalışmalara başladığı ifade ediliyor.

Bir süredir elektrikli bir otomobil üretmenin planlarını yapan Dyson, tamamen elektrikli olacağı belirtilen bir aracın patentini alarak planını hayata geçirmeye başladı. Bir Crossover olacağı belirtilen modelin Singapur’da üretilmesi ve 2021 yılında piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Otomobilin çok yönlü olmasını istediklerini belirten Dyson’ın kurucusu James Dyson, "Büyük tekerleklerin yer alacağı otomobil, şehir yaşamına ve engebeli araziye uygun olacak." dedi.

Araç hakkında bazı detaylar veren James Dyson, "Tekerlekler beni her zaman çok etkilemiştir. Patentler büyük tekerlekli, düşük yuvarlanma direnci ve yüksek taban boşluğu olan bir araç gösteriyor. Bu, şehir yaşamına ve engebeli araziye uygun bir araç ortaya çıkarıyor ve aynı zamanda çeşitliliğe ve verimliliğe de katkı sağlıyor. Patentler tekerleklerin aracın önüne ve arkasına olabildiği kadar yakın olmasının gerektiğini de gösteriyor. Böylece arabanın manevra kabiliyetini artırıyor, daha geniş bir görüş açısı sağlıyor ve engebeli arazide kullanımı kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Tamamen Kendisi Üretecek

Üretecekleri elektrikli aracın ön tarafının aerodinamik ve verimlilik üzerinde önemli etkisi olacağını da vurgulayan Dyson, "Bu nedenle patentlerimizde, düşük kabin yüksekliğiyle, yüzeysel bir ön cam açısı sağlayan, sürtünmeyi azaltan ve sürüş mesafesini artıran yatık oturma pozisyonunun benimsendiği bir araç görülüyor. Uzun bir aks aralığı da, daha büyük bir akü grubunun kullanılmasını sağlayarak sürüş mesafesini artırıyor ve daha büyük bir kabin kapasitesi sağlıyor. Sonuç olarak ortaya çıkan düşük ağırlık merkezi, kullanım ve sürüş deneyimine katkıda bulunacak." dedi.

Aracın detaylarının önümüzdeki süreçte ortaya çıkacağını belirten Dyson, "Bu proje kapsamında sözünü ettiğim her şey, hava işleme, arıtma, ısıtma ve soğutma da dahil olmak üzere aerodinamik, görüntü sistemleri ve yazılım elektroniğini de içeren çekirdek teknolojilerimiz çerçevesinde tescilli motorumuz, pil teknolojimiz ve şirket içi araştırmamız üzerine inşa edilecek." diye konuştu.