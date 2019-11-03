Süre Doldu! BKM Express Kapanacak Mı?

Geçtiğimiz aylarda Rekabet Kurumu, 21 Haziran 2012'de ulusal dijital cüzdan olarak tanıtılan BKM Express'in gerekçeli kararın tebliğinden sonra 60 gün içinde hizmetini sonlandırmasına karar vermişti.

Rekabet Kurumu yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından sunulan BKM Express hizmetinin, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan koşulları sağlamaması nedeniyle söz konusu faaliyete muafiyet tanınamayacağına ve bu nedenle Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’ye, Rekabet Kurulunun 23.09.2016 tarih ve 16-31/525-236 sayılı kararı ile tanınan muafiyetin 4054 sayılı Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde geri alınmasına, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin, işbu kararın gerekçesinin tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde BKM Express hizmeti sunmayı sonlandırmasına karar verildi."

BKM Express için verilen sürenin sonuna gelindi. Şimdi ne olacak? BKM Express kapanıyor mu?

Konu hakkında BKM Express tarafından bir açıklama geldi. Bir kullanıcı Twitter'da BKM Express'in hesabını etiketledi ve "Kapanıyormuşsun. Neden?" tweetini attı. Konu hakkında BKM Express'in müşteri hizmetleri hesabı bir yanıt verdi.

BKM Express müşteri hizmetleri "BKM Express hizmeti 3 Kasım Pazar günü sonlandırılmayacaktır. Gelişmelerden sizleri haberdar edeceğiz." dedi.

BKM Express hizmeti 3 Kasım Pazar günü sonlandırılmayacaktır. Gelişmelerden sizleri haberdar edeceğiz. — BKMExpress_MH (@BKMExpress_MH) November 2, 2019

Konu hakkındaki detayların bugün içerisinde paylaşılması beklenmekte. BKM Express tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz. Tamindir'i takipte kalın!