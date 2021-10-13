Sürekli Ekrana Bakmak Nüfusun Yarısını Gözlüğe Muhtaç Hale Getirebilir

Bir ekrana bakarak saatler geçirmenin özellikle göz sağlığı üzerine önemli etkileri olduğunu yıllardır biliyoruz. Şimdi yeni bir çalışma, ekran başında geçirdiğimiz zamanın göz sağlığımız üzerindeki etkisinin düşündüğümüzden çok daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Sürekli Ekrana Bakmak Her 2 Kişiden 1'inin Gözlük Kullanmasına Neden Olabilir

The Lancet Digital Health isimli bilimsel dergide yayımlanan yeni bir araştırma, bir telefona ya da tablete bakmak için harcanan aşırı zamanın miyop riskini en az yüzde 30 artırdığını keşfetti. Bu, aşırı bilgisayar kullanımı ile birleştiğinde kabaca yüzde 80 seviyelerine çıkıyor.

Araştırma ekibi bulguları toplamak ve ekran kullanımının göz sağlığı üzerindeki etkilerini daha detaylı inceleyebilmek için üç binden fazla araştırmaya göz attı. Araştırmacılara göre aşırı ekran kullanımı, 2050 yılına kadar beş milyar insanın miyop olabileceği anlamına geliyor. Bu, o günün tahmini nüfus yoğunluğu göz önüne alındığında, her iki insandan birisinin miyop olacağını işaret ediyor.

"2050 yılına kadar küresel nüfusun yaklaşık yarısının miyopa sahip olması bekleniyor. Bu nedenle hızla artan bir sağlık sorunu olduğunu söyleyebiliriz. Çalışmamız bu konudaki en kapsamlı çalışmadır ve genç insanlarda ekran başında geçirilen süre ile miyop arasında potansiyel bir bağlantı olduğunu göstermektedir."

Miyop Nedir?

Miyop ya da Miyopi, kişilerin uzağı net görememeleri ile ilişkili bir hastalıktır. Miyopta göze gelen ışınlar retina üzerinde değil, retina önünde odaklanır. Bu nedenle bu hastalığa sahip kişiler uzaktaki nesneleri ve işaretleri görmekte zorluk yaşarlar ancak yakın nesneleri açıkça görebilirler.