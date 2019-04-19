Sürekli Game of Thrones Göndermesi Yapan Trump, HBO'yu Kızdırdı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün yine Game of Thrones temalı bir paylaşım yaptı. Diziyi hazırlayan HBO ise başkanın sürekli Game of Thrones göndermesini yapmasından memnun olmadığını dile getirerek, dizinin siyaset sahnesine çekilmemesi gerektiğini belirtti.

Dizinin yayınlandığı HBO kanalının sözcüsü yaptığı açıklamada, “Şimdi final sezonu da başladığından Game of Thrones için gösterilen coşkuyu anlasak da, biz yine de fikri haklarımızın siyasi amaçlar için kullanılmasını tercih ediyoruz” dedi.

2016 yılından bu yana süren ve başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalesinin araştırıldığı soruşturma dün itibarıyla tamamlanmıştı. Trump ve Rusya’nın herhangi bir bağlantısı tespit edilemezken, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti. Bunu ‘kutlayan’ Trump, Game of Thrones'a atıf yapan bir paylaşımda bulunarak, "Gizli işbirliği de adaleti engelleme de yok. (Benden) Nefret edenler ve radikal sol Demokratlar için OYUN BİTTİ” diye yazmıştı.

HBO kadar dizinin fanları da Trump’a tepki gösteriyor. Fanlar, Trump’ı saygı göstermemekle ve diziyi mahvetmekle suçluyor. Bazı fanlar Trump’ı kibirli ve küstah bir karakter olan Kral Joffrey​ Baratheon ile kıyaslıyor.