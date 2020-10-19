Surface Book Kurşuna Meydan Okudu: Sahibinin Hayatını Kurtardı

Microsoft tarafından piyasaya sunulan Surface Book modelleri güçlü tasarımları ile tanınıyor olsalar da, hiç kimse mermileri durdurabileceğini tahmin etmezdi. Evet, doğru duydunuz. Nihayet Nokia 3310 için dişli bir rakip bulduk.

Surface Book Sahibinin Hayatını Kurtardı

Olay itsExtreme_ isimli Twitter kullanıcısı tarafından duyruldu. Başıboş mermi dairenin zeminden yükseldi ve yatağı geçtikten sonra Surface Book'un üzerinde asılı kaldı. Kullanıcı bu garip olayın ardından bir tweet attı ve hayatını kurtardığı için Microsoft'a teşekkür etti.

My laptop literally just saved my life... Someone shot through the floor in my apartment building



Shoutout to the surface book @Microsoft @MicrosoftHelps pic.twitter.com/cQYwtTY9hb — Aaron (@itsExtreme_) October 10, 2020

Aaron'un tweetine göre mermi bilgisayara çarptığında kendisi de oldukça yakındaydı ve santimlerin dahi önemli olduğu bu olayda hayatını kurtaran şey, dizüstü bilgisayarı oldu. Şimdi, eğer bilmiyorsanız bunun nasıl olduğu ile ilgili bazı detaylara değinelim.

Kurşun direkt olarak açık bir şekilde Surface Book'a gelseydi muhtemelen delip geçecekti ancak birkaç nesnenin ardından dizüstü bilgisayara gelmesi, bu noktada büyük bir etken oldu. Ayrıca ufak bir hatırlatma olarak Aaron'un kullandığı bilgisayarın kasası işlenmiş magnezyum malzemeden oluşuyor ki, kendisi gerçekten de oldukça sert bir maddedir. Yani aynı durum plastik kasalı bir bilgisayarda muhtemelen delip - geçme ile sonuçlanacaktı.

Bu bilgilerin ardından kurşunun nereden çıktığını düşünmeye başlamış olabilirsiniz. Aaron, komşusunun silahını temizlerken yanlışlıkla ateş ettiğinden şüpheleniyor, tamamen normal. Yani Aaron'un bu olaydan sonra iki şeye ihtiyacını olduğunu düşünebiliriz: Öncelikle yeni bir dizüstü bilgisayar ve ardından etrafta kurşunların uçuşmadığı yeni bir daire.