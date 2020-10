Surface Book Kurşuna Meydan Okudu: Sahibinin Hayatını Kurtardı

Microsoft tarafından piyasaya sunulan Surface Book modelleri güçlü tasarımları ile tanınıyor olsalar da, hiç kimse mermileri durdurabileceğini tahmin etmezdi. Evet, doğru duydunuz. Nihayet Nokia 3310 için dişli bir rakip bulduk.

Olay itsExtreme_ isimli Twitter kullanıcısı tarafından duyruldu. Başıboş mermi dairenin zeminden yükseldi ve yatağı geçtikten sonra Surface Book'un üzerinde asılı kaldı. Kullanıcı bu garip olayın ardından bir tweet attı ve hayatını kurtardığı için Microsoft'a teşekkür etti.

My laptop literally just saved my life... Someone shot through the floor in my apartment building



Shoutout to the surface book @Microsoft @MicrosoftHelps pic.twitter.com/cQYwtTY9hb