Suriye'nin İlk Kozmonotu Türkiye Uzay Ajansı İçin Çalışacak

Suriye'nin ilk, Arap dünyasının ikinci kozmonotu ve eski bir savaş pilotu olan Muhammed Faris artık Türkiye Uzay Ajansı için çalışacak. Suriye iç savaşından kaçan eski kozmonot, yaklaşık 8 yıldır uzay çalışmalarına Türkiye'de devam ediyor.

İstanbul Valiliğinin girişimiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen Suriye'nin ilk kozmonotu Muhammed Faris Soyuz TM-3, Soyuz TM-2, Mir EO-2 gibi uzay uçuşlarında görev almıştı. Hem savaş pilotluğuyla hem de uzay çalışmalarıyla büyük ses getiren eski kozmonot, uzay projeleri için Türkiye'ye destek verecek.

Özellikle uzay bilimleri ile ilgili uzaydan döndükten sonra, bu alanla ilgili bazı çalışmalar, değişimler öngörüyordum. Çünkü bu zamanda uzay bilimleri çok önemli yeryüzü artık uzaydan kontrol ediliyor. Dünyanın geleceği uzay bilimlerinde. O yüzden bu teknolojiye sahip olan gezegeni kontrol edecek, her şeyi gözetleyecek Uzay bilimine çocuklara erken yaşta eğitimle aşılamalıyız en son Bursa’da bilim merkezinde çok büyük bir yerde eğitim verdim. Derslerimde genelde uzaya çıkışı, uzay tarihi, astronot gibi konuları anlatıyorum.

Suriye'nin İlk Kozmonotu Türk Vatandaşı Oldu

Yaklaşık 8 yıldır ülkemizde uzay çalışmalarına devam ettiğini söyleyen ve Türkiye'nin de uzay çalışmalarında önemli işler yaptığını belirten Faris, Ay ve havacılıkla ilgili deneyimlerini Türkiye'deki bilimsel çalışmalarda kullanmak istediğini belirtti. Türksat'a ve Türkiye Uzay Ajansı'na hem uzay hem de askeri savunma alanında destek verecek.

"Her türlü destek için hazırım. Türk vatandaşlığı almadan önce de bu konuda Türkiye’de zaten eğitimler veriyordum. Şimdi de hazırım ve bu eğitimler, destek sadece vatandaşlıkla alakalı değil"