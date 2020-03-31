Sürü Bağışıklığı, Koronavirüs’e Karşı Neden Etkisiz Kaldı?

Epidemiyolog Gideon Meyerowitz-Katz’ın Science Alert’ta yayınlanan makalesinde sürü bağışıklığının yeni tip koronavirüs’e (COVID-19) karşı neden etkisiz kaldığını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta, İngiltere’de sürü bağışıklığı modeli ortaya atılmıştı. Uzmanlar, sürü bağışıklığının iddia edildiği gibi yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı koruyucu bir yöntem olmadığını ileri sürüyor. Gideon Meyerowitz-Katz, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının günlük olarak takip edilmesi gereken, çok değişken bağlı ve öngörülemez yapısının olduğunu belirtti.

Gideon Meyerowitz-Katz, sürü bağışıklığı günümüz koşullarında yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadelede bir seçenek olmadığını ifade etti. Gideon Meyerowitz-Katz’a göre aşı olmadan toplum bağışıklığından bahsetmek bilimsel açıdan doğru değil.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle toplamda 37.878 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde şu ana kadar 788.522 kişide yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildi.

Yeni Tip Koronavirüs için Aşı Çalışmaları Devam Ediyor

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) için aşı çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletinde klinik ortamda ilk aşı denemeleri başlamıştı. Yetkililer, aşı testlerinin başarı ile sonuçlanması durumunda, aşının ilgili kurumlar tarafından onay alabilmesi ve kullanıma sunulabilmesi için 12 ile 18 ay arasında sürenin gerektiğini ifade ediyor.