Sürücü Kursları Ne Zaman Açılacak? Hangi Tedbirler Alındı?

Türkiye’de koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücü kursları Mart ayından beri kapalı. 1 Haziran’da başlaması öngörülen sürücü kursu eğitimleri koronavirüs nedeniyle farklılık gösterecek. İşte sürücü kurslarında alınan koronavirüs önlemleri

Sürücü Kursları Ne Zaman Açılacak?

Koronavirüs nedeniyle kapatılan, 12 Mart tarihinden bu yana kursiyer kaydı almayan, dönem kayıtları yapmayan, eğitimlere ara vermek zorunda kalan sürücü kursları çok yakında yeniden faaliyet göstermeye başlayacak. 1 Haziran’da kursiyelere kapıların tekrar açılması için gerekli hazırlıklara başlandı. İzmir Sürücü Kursları Derneği Yardımcısı Feti Şen’e göre sürücü kurslarında yeni bir dönem başlayacak, eğitim süreci eskisi gibi olmayacak.

Sürücü Kurslarında Alınan Koronavirüs Tedbirleri

Dersliklerde ve eğitim araçlarında sosyal mesafe korunacak.

korunacak. Teorik direksiyon dersi alan kursiyeler için maske ve eldiven temin edilecek.

temin edilecek. Derslikler 20’şer kişilikten 10’ar kişi ye düşürülecek.

ye düşürülecek. Dersliklerin girişinde sürücü adaylarına dezenfektanlar verilecek.

verilecek. Kursiyerler maskesiz veya eldivensiz olamayacak.

Kursiyerlerin ateşleri temassız biçimde ölçülüp derse geçilecek.

ölçülüp derse geçilecek. Araçların bagajında standart ekipmanlara (trafik seti, reflektör, ilk yardım çantası, yangın tüpü, kriko, stepne, bijon anahtarı gibi) ek olarak hijyen kiti adıyla bazı malzemelerin (eldiven, maske, ateş ölçer, streç film gibi) bulundurulması zorunlu olacak.

adıyla bazı malzemelerin (eldiven, maske, ateş ölçer, streç film gibi) bulundurulması zorunlu olacak. Her kursiyerin ardından direksiyon, vites kolu, el freni ve sinyal kolları gibi yerler streç film ile yeniden kaplanacak.

ile yeniden kaplanacak. Öğrenci, teorik eğitimlerde olduğu gibi derse başlamadan önce usta öğrenci tarafından ateş ölçerle ateşi ölçülüp daha sonra eğitim başlayacak.

Koronavirüs Nedeniyle Eğitimleri Yarım Kalanlara Müjde!

Şen, koronavirüs nedeniyle eğitimleri yarım kalan kişilere yönelik “10 Mart'ta eğitime başlayan bir grubumuz vardı. Dersleri tahminen 20-24 Mart'a kadar teorik olarak sürecekti. Onun akabinde elektronik sınavları, direksiyon eğitimleri ve direksiyon sınavları şeklinde kursa devam edeceklerdi. Bu öğrencilerimizin eğitimleri yarı kaldı. Onlar kaldıkları yerden devam edecek. MEB tarafından sunulan elektronik hizmetler programı MEBBİS'e giriş yapacaklar ve eğitimlere tekrardan başlayacaklar.” açıklamasında bulundu.