Sürücü, Tesla'yı Dava Etti: "Araç Bana Zorla Kaza Yaptırdı"

Tesla'nın otonom sürüş sistemiyle (FSD) ilgili sorunları bitmek bilmiyor. Halihazırda gerçekleşen bazı ölümlü kazalar sebebiyle mahkemelik olan firma, bu sefer de bir aracın sürücüsü tarafından dava edildi. Sürücünün iddiasına göre araç kendisine zorla kaza yaptırdı.

Elektrikli araç paylaşım sistemi Revel'in sürücülüğünü yapan Akm Shamsuzzaman, iş için kullandığı Tesla'nın kendi kendine yayaların üzerini sürdüğünü ve sonuç olarak kendisine kaza yaptırdığını iddia etti.

Tesla Yine Mahkeme Karşısında

Tesla'nın diğer elektrikli araç üreticilerine kıyasla otopilot desteğini çok daha erken bir şekilde hizmete sürmesi ve ABD çapında geniş bir kullanıcı kitlesini yakalaması, firmanın son yıllardaki en büyük başarılarından biri olarak görülüyor. Ancak geride bıraktığımız aylarda Tesla otopilotunun adı birçok kazaya karıştı.

Bazı ölümlü kazalarda Tesla otopilotunun kontrolde olduğu belirtiliyor. Ancak iddiaya göre Akm Shamsuzzaman'ın yaşadığı kazada kendisinin neredeyse hiç suçu yok. Shamsuzamman, aracın herhangi bir uyarı olmaksızın kapalı bir otoparkta harekete geçtiğini ve yayaların üzerine sürdüğünü iddia ediyor.

Durmak için frenlere basan sürücü, frenlerin çalışmadığını fark ettikten sonra insanlara çarpmamak için aracı boş bir park alanına sürdüğünü ve aracı çarpmaya zorladığını belirtiyor. Kaza sonrasında ciddi ve kalıcı yaralanmalara maruz kalan Shamsuzamman, New York Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde Tesla'ya dava açtı.

Bozulan Tesla aracının modeli belirtilmezken davanın birkaç yıl süreceği düşünülüyor. Öte yandan Tesla otopilotunun ABD'de karıştığı kazalar her geçen gün artmaya devam ediyor. Kazaların devam etmesi durumunda Tesla, otopilot için aldığ lisansları kaybedebilir.