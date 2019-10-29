Sürücüsüz Araçlar En Geç 2030’da Yollarda Olacak

1998 yılından bu yana Silikon Vadisi’ndeki şirketlere danışmanlık hizmeti veren Prof. Dr. Lothar Determann, Türkiye’de katıldığı bir etkinlikte veri paylaşımı ve sürücüsüz araçlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü’nde düzenlenen ‘Veri Mahremiyeti, Güvenlik ve Verinin Metalaştırılması – Küresel Eğilimler’ etkinliğinde konuşan Determann, güncellenebilir ve kişiselleştirilebilir araçların en geç 2030’da yollarda olacağını söyledi.

Otomobiller de Artık Birer Bilgisayar Gibi

Araçların da bilgisayarlar gibi program yüklenebilen ve kişiselleştirilebilen açık kaynaklı bir yapıya büründüğüne dikkat çeken Determann, “Araçlar artık tekerlekli bilgisayar olarak nitelendirilebilir. Birçok program harmoni içinde çalışıyor ve kullanıcı tarafından müdahale edilemiyor. Telefon bağlayıp müzik dinlemek dışında kişiselleştirilemiyor. Açık kaynaklar sayesinde kişiselleştirebileceğimiz ve güncelleyebileceğimiz yeni araçlar en geç 2030’da yollarda olacak.” dedi.

Sürücülerin tercih ve davranışlarında da değişimler yaşanacağını belirten Determann, “Kullanıcılar artık beygir gücü gibi eski usul değerlerle uğraşmayacak. Çünkü sürücüsüz (otonom) araçlar hız limitlerine göre, trafik kurallarına uyarak hareket edecek. Dahası, kimse araç kullanmak zorunda kalmayacak.” diye konuştu.

Sürücüsüz Araçların Gelişmesi Veri Paylaşımına Bağlı

Otomobillerin çok sayıda veriyi işleyip paylaşacağına da değinen Prof. Dr. Determann, bu veriler arasında yol, hava, tüketim gibi sürücüleri ilgilendiren verilerin yanı sıra araç üreticileri ve hatta hükümeti ilgilendiren verilerin de bulunacağını söyledi. Determann, “Sürücüsüz (otonom) araçlardan toplanan veriler devletler tarafından akıllı şehirler kurma amacıyla kullanılırsa ortaya muazzam bir tablo çıkar. Verilerimizin paylaşılmasına dair siber güvenlik korkusunun önüne geçilmesi için değişmesi gereken teknoloji değil, şirketler ve hükümetlerdir. Gerekli güven ortamının sağlanması gerekir.” dedi.

Prof. Dr. Determann, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) başta olmak üzere Avrupa Birliği’nin getirdiği yasa ve regülasyonların veri paylaşımı konusundaki kısıtlayıcı yaklaşımlarıyla, kişisel verilerin korunması ve gizlilik hakları konusunda eskiye kıyasla kayda değer bir katkı sağlamadığını düşünüyor.

Veri paylaşımı konusunda kısıtlayıcı yaklaşımları eleştiren fakat aynı zamanda sınırın da bilinmesi gerektiğine vurgu yapan Determann, kaynakların tamamının açık ya da ücretsiz olmasının büyük firmalar açısından olumsuzluklar yaratabileceğini belirtti ve yeni nesil yazılımların güvenlik sorunlarına dikkat çekerek, “Elbette herkese güvenlik sisteminin nasıl çalıştığına dair bilgilerin tamamını veremezsiniz ya da verilerinizin tamamını paylaşamazsınız. Fakat söz konusu TESLA gibi arabalar ve de günlük hayat kalitesini yükseltecek teknolojiler ise inovasyonun gelişimi açısından verinin açık olması olumlu bir tutumdur. Verinin sahipliğinden bahsetmek mümkün değil, veri bir eşya gibi satıldıktan sonra beğenilmediğinde veya istenmediğinde başkasına verilen veya iade edilebilen bir şey olmamalı. Zaten de bu sebeple veriye sahiplik konseptinin tartışılması mantıklı değil.” ifadelerini kullandı.

Yorgun, Uykusuz ya da Alkollü Sürüş Devri Bitiyor

Açık kaynaklı yeni nesil araçların siber güvenliğin yanı sıra fiziksel güvenlik açısından da bazı soru işaretlerini beraberinde getirdiğine de vurgu yapan Determann, “Bu araçlar yüzde yüz güvenli demek mümkün değil. Ancak yeni nesil araçlar dalgın, yorgun, uykusuz ya da alkollü sürücüler kadar büyük bir sorun teşkil etmeyeceğinden, durumun gelecekte şimdiye oranla daha iyi olacağını söylemek mümkün. Teknolojinin hızlı gelişimi daha güvenli araçların önünü açacak.” diye konuştu.