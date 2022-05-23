Elon Musk, Sürücüsüz Araçların Hangi Yıl Trafikte Olacağını Açıkladı

Elon Musk, Brezilya'da gazetecilere verdiği demeçte, Tesla'nın gelecek yıl bu zamanlarda denetim için (ya da gerçekten) direksiyon başında insan sürücülere ihtiyaç duymadan kendi kendine giden araçlara sahip olacağını söyledi.

Musk'ın, Tesla'nın kendi kendine sürüş teknolojisiyle ilgili son zaman çizelgesi biraz sarkmış durumda ve geçmişte de verdiği tarihlerde hep benzer sarkmalar görmüştük.

Tesla CEO'su Elon Musk, Cuma günü Brezilya'daydı. Seyahatinin nedeni yerel hükûmetle Amazon bölgelerini SpaceX'in Starlink uydu tabanlı internetine bağlamak için bir program başlatmak adına ortaklık görüşmeleri gerçekleştirmekti ancak Musk, oradaki gazetecilere Tesla hakkında da bazı bilgiler verdi.

Musk, Tesla'nın yaklaşık bir yıl sonra, yani Mayıs 2023 civarlarında sürücüsüz araçlara sahip olacağını söyledi. Tabii bu Musk'ın bu konudaki ilk duyurusu değil. Nihayetinde planladığı robotaksiler de sürücüsüz araçlar olacak ve robotaksilerin 2024'te trafikte olacağını söylemişti. Öte yandan, Tesla'nın Kendi Kendine Sürüş (FSD) özelliğinin betası, bir otonom sürüş sisteminin tüm özelliklerine sahip ancak genellikle başarısız durumlara meyilli, bu nedenle her zaman direksiyon başında olan bir sürücünün dikkatli ve kontrolü ele almaya hazır olmasını gerektiriyor.

Elon Musk Tahmini Tarihinde Bir Kez Daha Yanılabilir

Buradaki önemli olan şey Tesla'nın FSD betasını test ederek ve veri toplayarak sistemi geliştirmeye devam etmesidir. Yeterli iyileştirmelerle Tesla, FSD sisteminin sürücüler tarafından kontrolde olunmadan da kullanılabilecek kadar güvenli hâle geleceğini umuyor ancak bunun 1 yıllık bir süreçte gerçekleşmesi Musk'ın iyimserliği kadar mümkün gözükmüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Musk geçmişteki tahminleri gibi yine yanılacak mı yoksa gelecek sene sürücüsüz araçları trafikte görebilecek miyiz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.