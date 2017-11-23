Sürücüsüz Otobüs Devri Başlıyor

Asya'nın ve tüm dünyanın en teknolojik ülkelerinden olan Singapur, 2022 yılı itibarıyla sürücüsüz otobüslerini yollara çıkaracak. İlk olarak trafiğin yoğun olmadığı zamanlarda denenecek sürücüsüz otobüsler, genç nüfusun olduğu bölgelerde hizmet vermeye başlayacak.

Hayatımızın her noktasını etkileyen teknoloji şimdi de Singapur'da trafiğe ve toplu taşımaya yardımcı olacak. 2022 yılında başlanacak olan sürücüsüz otobüs dönemi Khaw, Punggol, Tengah ve Jurong bölgelerinde faaliyet gösterecek. Genel anlamda genç yaştaki kişilerin yaşadığı bilinen bu bölgeler, trafik sorunlarından da arındırılmış olacak. Ayrıca diğer Asya ülkelerine göre daha az trafiğe sahip olan Singapur'da, toplu taşıma kullanımı bir hayli popüler.

Singapur Ulaştırma Bakanlığı tarafından gelen açıklamaya göre gençler, yeni teknolojilere ve yeni ulaşım yöntemlerine daha açık. Bu sebepten dolayı bakanlığa, sürücüsüz otobüsleri genç nüfusun yaşadığı bölgelerde denemek daha mantıklı geliyor. Ayrıca Çarşamba günü sürücüsüz araçlara yönelik bir test merkezi açan Singapur hükümeti, bu merkezlere yatırım yapmak isteyenlere hizmet verecek. Zaten hali hazırda Singapur merkezli birçok şirket, sürücüsüz araç teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Sürücüsüz otobüsler ülkemizde de trafiğe çıksalardı, herhangi bir korku veya kaygınız olmadan bu otobüslerle gönül rahatlığıyla binerek seyahat etmeyi göze alabilir miydiniz?