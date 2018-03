Sürücüsüz Uber Aracı Arizona’da Bir Yayaya Çarptı

Uber’in otonom sürüş modunu test eden aracı Arizona’da bir yayaya çarptı. Kazanın hemen ardından hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Uber devam etmekte olan tüm sürücüsüz araç testlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Bir süredir Tempe, Arizona’da Volvo marka otonom taksilerini test eden Uber, aracının bir yayayı ezmesinin ardından büyük bir şok yaşadı. Hem güvenlik hem de çeşitli yasal düzenlemeler gereği otonom araçlarının ön tarafında emniyet sürücüsü ve yanında da bir Uber mühendisi oturtan şirket, buna rağmen kazanın nasıl meydana geldiğini araştırıyor.

Otonom modda ilerleyen aracın, yaya geçidi alanının dışında yürüyen bir kadına çarptığı belirtiliyor. Polis şefi Sylvia Moir, kazanın 48 yaşındaki Elaine Herzberg'in market torbaları ve bisikletiyle yayan olarak karşıdan karşıya geçtiği sırada yaşandığını söyledi. Moir, olayın yaya geçidinden 90 metre uzaklıkta gerçekleştiğini belirtti.

Uber aracındaki videoların incelendiğini ifade eden Moir, “Herzberg’in yola nereden ve nasıl çıktığı kazanın aydınlatılması adına belirleyici olacaktır. Ancak ilk izlenimlerimiz, bu talihsiz kazayı ister otonom ister insan kontrolünde bir araç olsun önlemenin çok zor olduğu yönünde” dedi.

Kazanın ardından, Pittsburgh, Toronto, San Francisco ve Phoenix başta olmak üzere tüm şehirlerdeki sürücüsüz araç testlerinin durdurulduğunu açıklayan Uber, “Trajik olayla ilgili incelemelerimiz titizlikle devam ediyor. Kazaya neden olan aracımız sürücü güvenliğiyle otonom modda seyrediyordu. Olanlar için çok üzgünüz. Kalbimiz kurbanın ailesiyle beraber” ifadelerini kullandı.

Some incredibly sad news out of Arizona. We’re thinking of the victim’s family as we work with local law enforcement to understand what happened. https://t.co/cwTCVJjEuz