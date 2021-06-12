Surviving Mars - Deluxe Edition Ücretsiz Oldu: Hemen İndirin!

Surviving Mars - Deluxe Edition ücretsiz oldu. Sınırlı süreliğine devam edecek olan bu fırsatı kaçırmayın. Detaylar haberimizde.

Oyuncular olarak ücretsiz oyunları severiz. Kim sevmez ki? Bu konuda Epic Games Store başı çekiyor olsa da, diğer dijital mağazaların da belirli zamanlarda bizlere hoş sürprizler yaptığı oluyor. Bu haberimizin konusu da Humble Bundle üzerinden ücretsiz olarak dağıtılan Surviving Mars - Deluxe Edition.

Bildiğiniz gibi Surviving Mars, geçtiğimiz aylarda Epic Games Store üzerinden de ücretsiz olarak dağıtılmıştı. Eğer o fırsatı kaçırmışsanız, daha gelişmiş versiyona sınırlı bir süreliğine ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.

İlk başta Haemimont Games tarafından geliştirilen ama sonrasında Abstraction Games stüdyosuna devredilen şehir inşa etme simülasyonu oyunu, 2018 yılının Mart ayında satışa sunulmuştu. Gözetimci rolünde olacağınız Surviving Mars’ta, kızıl gezegende bir koloni oluşturmanız ve içerisinde yaşayanların hayatta kalmasını sağlamanız gerekecek. Ne var ki bunun öncesinde, kaynak ve finansal destek için bir uzay ajansı seçmek durumundasınız.

İlerleyen safhada ise iyi bir planlama ile kubbeler ve altyapı inşa edecek, yeni olasılıkları araştıracak ve yerleşim yerinizi genişletmenin yollarını yapmak için insansız hava araçları kullanacaksınız. Koloninizin hayatta kalmasını garantileyebilmek için kendi yiyeceklerinizi yetiştirmeniz ve maden çıkartmanız da mümkün oluyor.

Oyunda ayrıca keşif yapabilmek de mümkün oluyor. Keşfiniz sırasında da çeşitli gizemler ile karşılaşabiliyorsunuz. Ne var ki bu gizemleri ortaya çıkartmak, beraberinde servet veya felaketi getirebilecek. Bunun yanı sıra araştırmalarınızı, farklı deneyimler sunan deneyler yaparak birleştirebiliyorsunuz. Mars gezegenini keşfederek, yeni bilimsel buluşlara da kapı açabilirsiniz. Her şey size bağlı olacak.

Ücretsiz Surviving Mars - Deluxe Edition Fırsatını Kaçırmayın

Eğer henüz oyuna sahip değilseniz, bu fırsatı kaçırmamanızı öneriyoruz. Pazartesi günü TSİ 20:00 sıralarında sona erecek olan promosyon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Bir defa kütüphanenize eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacak. Deluxe Edition, ana oyuna ek olarak, oksijen tanklarına, su kulelerine, yakıt rafinerilerine ve daha fazlasına kromatik görünüm kazandıracağını Metropolis Building Set, Quantum Sonics adıyla yeni radyo istasyonu, Onyx Housing görünümleri, sanat kitabı, Paradox forumları için profil resmi ve ikon ve duvar kağıtları içeriyor.