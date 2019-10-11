Surviving Mars Ücretsiz Oldu, Kaçırmayın!

Bu haftanın ücretsiz Epic Games Store oyunu aktif oldu. Surviving Mars oyununu şu an itibarıyla cihazınıza indirebilirsiniz.

Haemimont Games tarafından geliştirilen Surviving Mars, kızıl gezegende geçen bir şehir inşa etme oyunu ve gerçek Marslı verisinden sonra geliştirilmişti. Oyunda kaynak üretimi yapabiliyor ve Mars yüzeyine binalar inşa edebiliyorsunuz. Bununla birlikte, Mysteries adı verilen hikaye konuları bulunuyor. Bu sayede koloniniz için salgın hastalıkların, savaşın, rakip şirketlerin, yaratıkların ve daha birçok şeyin içeriğinde bulunduğu çeşitli etkinlikleri yerine getirebiliyorsunuz.

Daha önceden sizlere aktardığımız Surviving the Aftermath haberinde de bahsettiğimiz üzere Surviving Mars Epic Games Store için yeni bir oyun ve gelir gelmez de ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunuldu. 10 - 17 Ekim 2019 tarihleri arasında kütüphanenize eklemeniz durumunda daimi olarak sizin olacak. Bununla birlikte Surviving Mars: Mysteries Resupply Paketi ve Surviving Mars: Space Race içeriklerinlerini de gözünüzden kaçırmayın. Ana oyuna ek olarak bunlara da ücretsiz sahip olabilirsiniz.

Surviving Mars oyununun sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

17 Ekim 2019 tarihinden itibaren Epic Games Store kullanıcılarına verilecek olan sıradaki ücretsiz oyunlar ise Remedy Entertainment stüdyosunun oyunu Alan Wake: American Nightmare ve Bloober Team tarafından geliştirilmiş olan Observer olacak.