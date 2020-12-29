Survivor Seçmeler’in Exxen’de Yayımlanacağı Duyuruldu!

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından bir tanesi olan Survivor’a katılan kişilerin seçimlerini gösteren programın geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı tarafından duyurulan dijital yayın platformu Exxen’de yayımlanacağı duyuruldu. Survivor Seçmeler ismine sahip olacak program hakkında merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Survivor Seçmeler Ne Zaman Başlıyor?

Geçtiğimiz günlerde yeni sezonu merakla beklenen yarışma programının yayın tarihi belli olmuştu. Acun Ilıcalı tarafından 2021 sezonunun açıklanan ilk yarışmacısı “Cemal Hünal” olmuştu. Ilıcalı tarafından yapılan açıklamaya göre yarışma programının yeni sezonu 9 Ocak 2021 Cumartesi akşamı saat 20.00’de TV8 kanalı üzerinden başlıyor. Exxen'in resmi Twitter hesabı üzerinden yayımlanan tweette "Hepsinin ayrı hikayeleri ama tek bir hayali vardı; Survivor olmak" ifadelerini kullanılıp #SurvivorSecmeler ve #Exxen hashtaglerine yer verildi.

Survivor 2020’nin Şampiyonu Kim Olmuştu?

Survivor 2020’de ünlüler takımında Barış Murat Yağcı, Derya Can Göçen, Parviz Abdullayev, Elif Yıldırım Gören, Ersin Korkut, Mert Öcal, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç ve Tuğba Melis Türk gibi isimler bulunurken gönüllüler takımında ise Cemal Can Canseven, Yasin Obuz, Makbule Günaydın, Fatma Günaydın, Nisa Bölükbaşı, Burak Yurdugör, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Evrim Keklik, Ceyhun Uzun gibi isimler yer almıştı.

Geçen sezon uzunca bir süre verilen mücadelenin sonrasında kazananın kim olduğu verilen SMS’lerle belli olmuştu. Survivor 2020’nin kazananı geçen sene Cemal Can Canseven olarak açıklanmıştı. 2021 yılının yarışmacılarından ise henüz yalnızca bir kişinin ismi açıklandı. Ilıcalı tarafından yapılan açıklama sonrasında o yarışmacının “Cemal Hünal” olduğu öğrenildi.

Exxen’de Hagi İçerikler Yer Alacak?

Acun Ilıcalı’nın yeni dijital yayın hizmetinde yer alacak içeriklerden bazıları şunlar olacak:

Şeref Bey

Hükümsüz

Sesli Güldüm

Konuşanlar

Tolgshow

Bu Benim Masalım

Buraların Yabancısıyız

Kirli Çamaşırlar

Astrolojik Şifreler

Nasıl Zayıflarım

Fight Club

“O adam Oldun mu?”

Ayak Tenis

Yetiş Zeynep

Katarsis

Kral Şakir

MasterChef Junior

Öğrenci Evi

Akıl Oyunları

Garaj Exxen

Sihirli Annem

Zeynep Bastık ve Konukları

Gibi

Exxen Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Exxentr resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre dijital yayın platformunun kullanıcıların deneyimine açılacağı tarih 1 Ocak 2021 olarak açıklandı. Exxen’de yayımlanacak birçok içerik 1 Ocak tarihinden itibaren ulaşılabilir olacak.

Siz Exxen hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce dijital yayın platformu internet kullanıcıları tarafından kullanılacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.