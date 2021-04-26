Süt İçmek Ömrü Kısaltıyor mu?

Son dönemlerde yapılan bazı araştırmalar, sütün sağladığı faydalarla birlikte başta yaşlanma üzerindeki olumsuz etkileri ile çeşitli dezavantajlara sahip olabileceğini iddia ediyor. Peki süt içmek ömrü kısaltıyor mu ve bu iddialar ne kadar güvenilir? Hadi hep birlikte yakından göz atalım.

Süt İçmek Ömrü Kısaltıyor Olabilir!

Almanya'da yapılan yeni bir araştırma, pastörize edilmiş ancak fermente edilmemiş süt ile fermente edilmiş sütün neden aynı olumsuz etkilere sahip olduğuna odaklandı. Söz konusu şey mandıra çalışmaları olduğunda, bu tip araştırmaların genellikle İsveç çevresinde döndüğünü görürsünüz.

Nitekim bu araştırma da, halkın yüksek süt tüketimi nedeni ile, İsveç'te yapılıyor.

Geçmişte yine İsveç'te yapılan bir dizi araştırma, pastörize süt içmek ile tüm nedenlere bağlı ölüm arasında kayda değer bir bağlantı bulmuştu. Öte taraftan çeşitli araştırmalar da yoğurt ve kefir gibi fermente süt ürünlerinin sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koymuştu.

Bu haberimizde bahsettiğimiz son araştırma, fermente edilmemiş sütün mTORC1 sinyalini artırdığını ve dolaylı olarak yaşam süresini kısalttığını düşünüyor. Araştırmanın bulgularına göre pastörize sütlerin yoğun tüketimi; yaşlanma ve yaşam süresi faktörlerini etkileyen önemli bir faktör olabilir.

Çalışma, çok fazla süt tüketmenin meme kanseri riskini artırması gibi bazı potansiyel tehlikeler yaratabileceğine odaklanan çalışmalardan bir diğeri olarak öne çıkıyor.

Burada ufak ama önemli bir parantez açmamızda fayda var. Her ne tüketirseniz tüketin, bu bir sıvı ya da gıda olabilir, her şeyin fazlası toksik etkilere sebep olabilir. Bu ve benzeri çalışmaların tümü de, ağırlıklı olarak yoğun süt tüketimi ile ilişkilendiriliyor. Yani bunu okuduktan sonra süt içmeyi bırakmayı değil, eğer fazla içiyorsanız, yoğun tüketimi azaltmayı düşünebilirsiniz. Süt, içerisindeki pek çok mineral ve besin kaynağı ile faydalı bir sıvıdır: Tabii ki dengeli bir şekilde tüketildiğinde..