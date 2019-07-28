Suudi Arabistan, 500 Milyar Dolara Teknoloji Şehri Kuruyor

Dünyada bir ilki gerçekleştirmek isteyen S. Arabistan, 500 milyar dolar hasılatla teknoloji şehri kuracak. İşte Arabistan'ın yeni projesi Neom şehri hakkında tüm bilgiler.

Suudi Arabistan'ın Neom ismini verdiği bu bağımsız bölge, kendi düzenlemeleri ve sosyal gelirleriyle birlikte 10 bin 230 km2 arazide sıfırdan başlanarak inşa edilecek ve Neom şehrinin ortaya çıkması için ilk aşamada 500 milyar dolarlık bütçe ayrılacak. Bu teknolojik şehrinin temel amacı ise yeni Silikon Vadisi olabilmek.

Dünyanın üst düzey yeteneklerini çekmek ve Neom'u teknoloji merkezi haline getirmek umuduyla, özellikle ekonomik gelişime ve vatandaşların refahına hizmet etmek için planlanan Neom şehri, kendi düzenlemeleri ve sosyal yapısıyla bağımsız bir bölge olacak. Neom fikrini ortaya atan Veliaht Prens Muhammed bin Selman artık petrol gelirlerine bağlı kalmak istemiyor.

Şehrin Enerjisi Güneşten Alınacak

Arabistan topraklarındaki güneşlenmenin yalnızca yüzde 6'lık kısmı bile bugünün güneş enerjisi teknolojisine yeterli oluyor. Yani Neom için güneş enerjisini kullanması muhtemel olan Arabistan, bu teknoloji şehri ile beyin göçü sağlayan, istihdam ve yatırımlar için fırsat oluşturacak.

2025 yılında ilk aşaması tamamlanacak Neom hakkında Veliaht Prensi Muhammed bin Selman şunları söyledi: “Geçmişte böyle değildik. Sadece olduğumuz gibi, dünyaya açık, tüm dinlere yer veren ılımlı İslam'a geri dönmek istiyoruz. Suudi halkının yüzde 70’i 30 yaşın altında ve açıkçası, aşırılıkçı fikirlerle uğraşırken 30 yıllık hayatımızı boşa harcamayacağız"

Peki ya siz 500 milyar dolarlık bu şehir hakkında ne düşünüyorsunuz?