Suudi Arabistan, Amazon CEO'sunun Telefonunu Hackledi İddiası

Geçtiğimiz günlerde Amazon CEO'sunun telefonunun hacklenmesiyle mesajları internete düşmüş ve geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı. CEO Jeff Bezos'un güvenlik şefinin iddiasına göre hack olayının arkasında Suudiler yer alıyor.

Dünyanın en zenginleri listesinde baş köşede bulunan ve Amazon ile tüm dünyada ses getiren Jeff Bezos, talihsiz bir hack olayıyla karşı karşıya kalmıştı. Bezos'un özel hayatına dair bilgilerinin televizyonda paylaşılmasıyla birlikte güvenlik önlemleri artmış ve hackerların bulunması için çalışmalar başlatılmıştı.

CEO'nun güvenlik şefi olan Gavin de Becker konu hakkında yaptığı açıklamada Suudi Arabistan hükümetini suçladı. Suudilerin, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile bağlantılı olarak Jeff Bezos'u hackleyebileceklerini söyleyen de Becker, polisle irtibatta olduklarını dile getirdi. "Araştırmacılarımız ve çok sayıda uzman Suudilerin Bezos'un telefonuna eriştiği ve özel bilgilerini ele geçirdiğinden emin" şeklinde konuşan şefe henüz Arabistan'dan yanıt gelmiş değil.

Arabistan'ın, İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda gerçekleşen Cemal Kaşıkçı cinayetini kapatmak için CEO Bezos'a saldırdığını öne süren de Becker, Bezos'a zarar vermenin amaçlandığını aktardı. Jeff Bezos'un kişisel mesajlarını yayınlayan hackerların telefondaki tüm bilgileri ele geçirdiğinden şüphe ediliyor.