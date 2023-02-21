Suudi Arabistan'dan Bir Dev Proje Daha: Küp Şeklinde, 400 Metre!

Suudi Arabistan son yıllarda özellikle inşaat sektörüne olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yer alan Burj Khalifa'nın dünya çapında ünlü olmasının ardından benzer yapılarla turistik bir ülkeye dönüşmek isteyen Suudi Arabistan, bu sefer de devasa bir küp inşa edecek.

Yakın zamanda inşaatına başlanan The Line isimli projeye benzer bir şekilde oldukça "çılgın" ve fütüristik olarak tanımlayabileceğimiz proje, başken Riyad'ın sembollerinden biri haline gelecek.

2030 Yılına Kadar Bitirilmesi Planlanıyor

The Mukaab ismiyle açıklanan proje, Veliaht Prens Muhammed bin Salman tarafından tanıtıldı. 400 metre yükseklik, genişlik ve uzunluğa sahip olacak olan küp içerisinde müze, teknoloji ve tasarım üniversitesi, eğlence mekanları ve ofisler yer alacak.

Riyad Havalimanı'na 20 dakika uzaklıkta inşa edilecek olan projenin 2030 yılına kadar bitirilmesi ve 48 milyar dolarlık petrol dışı gelir kazandırması bekleniyor.

100 bin yerleşim birimi, 9 bin otel odası, 980 bin metrekareyi kaplayan mağaza ve 1.4 milyon metrekarelik ofis alanı The Mukaab'ın içerisinde yer alacak. Ayrıca yayınlanan tanıtım videosunda binada aktif bir sanal gerçeklik tasarımının uygulanacağı ve fütüristik bir dünyaya kapıları aralayacağı görülebiliyor.