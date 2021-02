Suudi Arabistan Video Oyunu Sektörüne Dev Yatırım Yaptı!

Suudi Arabistan video oyunu sektörüne çok ciddi bir yatırım yaptı. Al Jazeera tarafından aktarılan bilgilere göre Suudi veliaht prens Muhammed bin Salman, Take-Two Interactive, Activision Blizzard ve Electronic Arts'tan hisse satın aldı. Oyun sektörünü ilgilendiren önemli gelişmeye ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Suudi Arabistan Video Oyunu Firmalarına 3,3 Milyar Dolarlık Yatırım Yaptı

Suudi veliat prens Muhammed bin Salman, çok sayıda kişiyi şaşırtan bir karar aldı. Al Jazeera tarafından paylaşılan bilgilere göre Suudi veliat prens Muhammed bin Salman, Electronic Arts, Activision Blizzard ve Take-Two Interactive firmalarına 3,3 milyar dolarlık yatırım yaptı. Salman, bu yatırımı gerçekleştirmek için Kamu Yatırım Fonu'nu (PIF) kullandı.

Veliat prens Salman, Call of Duty serisi ile ismini tüm dünyaya duyuran Activision Blizzard'dan 1,3 milyar dolarlık hisse, FIFA serisinin yapımcısı Electronic Arts'tan 1 milyar dolarlık hisse satın aldı. Bu miktar, söz konusu şirketlerin hisse toplamlarının sırasıyla yaklaşık yüzde 3,5 ve yüzde 2,6'sına denk geliyor.

Muhammed bin Salman ayrıca GTA serisinin yayıncısı Take-Two Interactive firmasına 825 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Bu, şirketin toplam hisselerinin yaklaşık yüzde 3,5'ine denk geliyor. Bu yatırım, Muhammed'in video oyun sektörüne yaptığı ilk yatırım değil. Suudi veliat prens, geçtiğimiz yılın kasım ayında Japonya merkezli video oyunu şirketi SNK'nin üçte birini satın almıştı. 1978 yılında kurulan SNK, Metal Slug, Fatal Fury, Super Sidekicks, Art of Fighting, Samurai Shodown, The Last Blade gibi oyunları geliştirmişti.

Salman, Kamu Yatırım Fonu üzerinden daha önce video oyunu sektörünün haricinde bazı yatırımlar yapmıştı. Veliat prens, Uber'e 4,4 milyar dolarlık yatırım yaparken Kanada merkezli madencilik şirketi NovaGold'a ise 150 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.

Türk Oyun Sektörü 2020'de Ne Kadar Yatırım Aldı?

Startup.watch tarafından yayımlanan Türkiye Girişim Ekosistemi 2021 verilerine göre geçtiğimiz yıl 165 startup 139 milyon dolar yatırım almayı başardı. Oyun sektörü almış olduğu 139 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'nin girişim ekosistemindeki en büyük miktara ulaşmış oldu. Paylaşılan bilgilere göre 2019 ila 2020 yılları arasında Türkiye'de en çok girişim kurulan sektör, video oyunu sektörü oldu. Paylaşılan veriler, Türkiye'de son iki yıl içerisinde 141 oyun girişimi kurulduğunu gözler önüne serdi.