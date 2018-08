Suudi Arabistan Yatırım Fonu, Tesla’yı Finanse Edebilir

Tesla CEO’su Elon Musk, yaklaşık bir hafta kadar önce kişisel Twitter hesabından şirketi özel mülkiyete geçirip, borsada işlem görmesine son vermeyi düşündüğünü paylaşmıştı. Ünlü mucit, aradığı finansmanı bulmuşa benziyor.

Tesla, dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olsa da, son dönemde büyük mali krizin içinden geçiyor. Tesla’nın kurucu CEO’su Elon Musk’ın önerisi ise şirketi borsadan çekerek, özel mülkiyete geçirmek.

Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden, 2010 yılından bu yana kamuya açık bir şirket olan Tesla’yı özel mülkiyete geçirmek istediğini söyleyen Musk, bunun şirketin ilerlemesi için en iyi yol olduğunu savunmuştu.

Bloomberg ’in raporuna göre, Tesla'nın özel mülkiyeti finansmanı, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) olabilir. Haberde, Tesla ile Suudi fonu arasındaki görüşmelerin, Musk’ın 7 Ağustos’taki tweet’inden daha önce başladığı belirtiliyor. Güney Afrika asıllı ABD’li girişimci, şirket hisselerini toplamak için yatırımcılara hisse başına, mevcut değerinin beşte bir daha fazlası olan 420 dolarlık ödeme yapmayı teklif edeceğini söylemişti.

Shareholders could either to sell at 420 or hold shares & go private