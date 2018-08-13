Suudi Arabistan Yatırım Fonu, Tesla’yı Finanse Edebilir

Tesla CEO’su Elon Musk, yaklaşık bir hafta kadar önce kişisel Twitter hesabından şirketi özel mülkiyete geçirip, borsada işlem görmesine son vermeyi düşündüğünü paylaşmıştı. Ünlü mucit, aradığı finansmanı bulmuşa benziyor.

Tesla, dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olsa da, son dönemde büyük mali krizin içinden geçiyor. Tesla’nın kurucu CEO’su Elon Musk’ın önerisi ise şirketi borsadan çekerek, özel mülkiyete geçirmek.

Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden, 2010 yılından bu yana kamuya açık bir şirket olan Tesla’yı özel mülkiyete geçirmek istediğini söyleyen Musk, bunun şirketin ilerlemesi için en iyi yol olduğunu savunmuştu.

Bloomberg ’in raporuna göre, Tesla'nın özel mülkiyeti finansmanı, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) olabilir. Haberde, Tesla ile Suudi fonu arasındaki görüşmelerin, Musk’ın 7 Ağustos’taki tweet’inden daha önce başladığı belirtiliyor. Güney Afrika asıllı ABD’li girişimci, şirket hisselerini toplamak için yatırımcılara hisse başına, mevcut değerinin beşte bir daha fazlası olan 420 dolarlık ödeme yapmayı teklif edeceğini söylemişti.

Shareholders could either to sell at 420 or hold shares & go private — Elon Musk (@elonmusk) 7 Ağustos 2018

Bununla birlikte Reuters, cumartesi günü yayınladığı haberinde, Suudi fonunun Tesla’nın planları konusunda hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirtmişti. Tesla ve PIF ise söz konusu iddialar hakkında sessizliğini henüz bozmuş değil.

İki rapor, iki farklı hikaye, fakat Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun bu anlaşmaya sıcak bakma ihtimali pek de uzak değil. Birincisi, PIF halihazırda Tesla hisselerinin yaklaşık yüzde 5’ine sahip. İkincisi de, Suudi fonu toplamda 230 milyar dolarlık bir varlığa sahip ve Tesla’nın özel mülkiyetini finanse edebilecek az sayıdaki şirketten birisi. Tabii PIF’nin bunun için yaklaşık 72 milyar doları gözden çıkarması gerektiğini belirtelim.

PIF’nin temel hedeflerinden biri, Suudi Arabistan’ın gelir kalemlerini artırmak. Nitekim fon, Magic Leap’e 400 milyon dolar ve Uber’e de 3,5 milyar dolar değerinde bir yatırım yapmıştı. Teknoloji ve enerji şirketlerine çok sayıda yatırım yapan PIF, son olarak SoftBank, Apple, Foxconn, Qualcomm ve Sharp’ında dahil olduğu 93 milyar dolarlık bir teknoloji fonuna katılmıştı.