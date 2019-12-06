Suudi Arabistanlı Şirket Apple'ı ve Microsoft'u Ezdi Geçti

Yıllardır 'en değerli şirket' unvanını elinde tutan Apple ve ara sıra yarışa dahil olan Microsoft, Suudi Arabistanlı petrol şirketi Saudi Aramco tarafından yapılan halka arz sonrası fark yedi.

Saudi Aramco'dan Büyük Fark

Saudi Aramco tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin toplam üç milyar hisseden oluşan yüzde 1,5 oranındaki kısmı halka arz edildi. Yatırımcılardan hisse başına belirlenen en yüksek miktar olan 8,53 dolar teklif alındığını belirten şirket, bu yolla birlikte 25,59 milyar dolar gelir elde ettiklerini duyurdu.

Yüzde 1,5 oranındaki hissenin 25,59 milyar dolar olarak satılmasının ardından şirketin piyasa değeri yaklaşık olarak 1,7 trilyon dolar olarak hesaplanmış oldu. Bu da en değerli şirketleri sollayıp fark etmesi için oldukça yeterli bir meblağ.

Diğer Şirketlerde Durum Ne?

Listenin geri kalanına baktığımızda Apple yaklaşık olarak 1,18 trilyon dolar değeri ile ikinci sırada bulunuyor. Yani Saudi Aramco, Apple'dan yüzde 45 oranında daha değerli bir konuma yerleşti. Bununla birlikte Microsoft yaklaşık olarak 1,14 trilyon dolar ve Alphabet ise 915 milyar dolar değere sahip.