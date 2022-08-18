Suudi Öğrenciye Attığı Bir Tweet Yüzünden 34 Yıl Hapis Cezası Verildi

Suudi Arabistanlı bir öğrenci, Twitter'da aktivistleri takip etmek ve retweetlemekten 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 34 yaşındaki Salma Al-Shehab, Leeds Üniversitesi'nde okuyordu ve Aralık 2020'de tatil için Suudi Arabistan'a gitti. Ocak 2021'de İngiltere'ye dönmesinden birkaç gün önce doktora öğrencisi gözaltına alındı.

Suudi Arabistan'ın özel terör mahkemesi, onu "kamuoyunu huzursuz etmek ve sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmaktan" mahkûm etti. Öğrenci, yaklaşık 2.700 takipçisi olan Twitter hesabını Suudi aktivistlerin veya sürgündeki muhaliflerin gönderilerini takip etmek, beğenmek ve paylaşmak için kullanmıştı.

2019'da atmış olduğu tweet'te "Adaletsizliği reddediyorum ve mazlumları destekliyorum." yazmıştı. Başlangıçta iki küçük çocuğun annesi altı yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak savcılar onun "Twitter'da yanlış ve kötü niyetli söylentiler yaymak" da dâhil olmak üzere yeni suçlamalarla karşı karşıya kalmasını istedi.

Kararın Ülkede Tehlikeli Bir Emsal Oluşturduğu Söyleniyor

Pazartesi günü bir temyiz mahkemesi, serbest bırakıldıktan sonra 34 yıl hapis cezasının yanı sıra 34 yıl seyahat yasağı verdi. Al-Shebab, Suudi Arabistan'da uzun süredir ayrımcılığa maruz kalan Şii Müslüman azınlıktan geliyor. 34 yıllık hapis cezası aktivistler ve politikacılar tarafından geniş çapta kınandı.

İnsan Hakları Merkezi, kararı "adaletle alay konusu" ve "Veliaht Prens Muhammed Bin-Salman'dan gelen tehdit ve gözdağı mesajı" olarak nitelendirdi. Avrupa Suudi İnsan Hakları Örgütü, kararın ülkedeki kadın aktivistler için "benzeri görülmemiş tutuklama kararları", "ağır işkence" ve cinsel tacize maruz kaldığını söyledikleri için "tehlikeli" bir emsal oluşturduğunu söyledi.

İnsan hakları örgütlerine göre 34 yıl hapis cezası Suudi Arabistan'da bir eylemciye verilen en uzun süre. Dava aynı zamanda Suudi rejiminin baskı kampanyasında Twitter kullanıcılarını nasıl hedef aldığının en son örneğini oluşturuyor.