Suudi Yetkililerden 'Yok Artık' Dedirten Jeff Bezos Açıklaması!

Suudi Arabistanlı yetkililer Amazon CEO'su Jeff Bezos'un güvenlik ihlali iddiaları hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu.

Büyük Veri Sızıntısı

Geçtiğimiz saatlerde yaptığımız haberde The Guardian tarafından yayınlanan bir rapordan sizlere bahsetmiştik. Söz konusu rapora göre Jeff Bezos, Suudi Arabistan veliahtı Muhammed Bin Salman tarafından gönderilen bir mesaj alıyor ve bu mesajda bulunan dosyayı açmasının ardından cihaz hackleniyor. Tahmin edebileceğiniz üzere dosyada bulunan virüs Bezos'un kişisel verilerine sızmak için kullanılıyor.

Raporda geçen ifadelere göre cihazdan büyük miktarda verinin çekildiği ancak çekilen bu verilerin hangileri olduğunun tam olarak belirlenemediği belirtiliyor.

Suudi Arabistan ilk başta bu tip iddiaların gerçekçi olmadığını ve doğruluk payı taşımadığını söylemişti. Nitekim soruşturma devam ederken tersi yönde bir açıklama geldi.

Yalanlar, yalanlar..

'Haberimiz Vardı'

Muhammed Bin Salman'a yakın yetkililer konu hakkında açıklama yaparak söz konusu durumdan haberdar olduklarını belirtti. Operasyon planlarından haberdar olduklarını vurgulayan yetkililer, bunun veliahtın eski danışmanı ve eski kraliyet divanı müsteşarı tarafından organize edildiğini aktardı.

Şu an için olayların hangi yönde ilerleyeceğini tahmin etmek epey güç. Ancak Birleşmiş Milletler yetkilileri konu hakkında derhal bir soruşturma açılması gerektiğini söylemişti. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Siz de en güncel olaylardan haberdar olmak için bizleri takipte kalın.