Suya Dayanıklılık Testi Yapan Uygulama Geliştirildi!

Android geliştiricileri, akıllı telefonunun suya dayanıklılık testi tabi tutulmasına yardımcı olacak bir uygulama geliştirdi. Geliştiriciler, uygulamanın Android işletim sistemli akıllı telefonunuzun suya karşı dayanıklı olup olmadığını belirleyebileceğini iddia ediyor.

Suya Dayanıklılık Testi Yapan Uygulama İşe Yarıyor mu?

Google'ın resmi uygulama mağazası Play Store'da ücretsiz olarak kullanıma sunulan Water Resistance Tester sadece birkaç saniye içerisinde telefonunuzun suya düşmesi halinde zarar görüp görmeyeceğine açıklık getirebiliyor.

Geliştirici Ray W tarafından geliştirilen uygulama, telefonun dikey konumunu belirlemeye yardımcı olmak için çoğu üst seviye telefonda yer alan barometrik basınç sensöründen aldığı verileri kullanıyor. Dayanıklılık testi yapılırken akıllı telefon kullanıcısından telefonu bir sabit bir yere (düz bir masa vb.) bırakması ve ekranda yer alan parmak izlerine sıkı bir baskı uygulaması isteniyor.

Uygulama, baskı uygulanırken basınç farklılığını ölçerek telefonun yoğun basınca karşı hala güvenilir olup olmadığını öğreniyor. Bu uygulama, IP koruma derecesine sahip herhangi bir akıllı telefonda çalışabilir.

Geliştiricinin Ray W'nin uygulama hakkında hiçbir garanti vermediğinin de altını çizmek gerekiyor. Bu, akıllı telefonun sadece uygulamaya güvenerek suyun içerisinde kullanılmaması gerektiği anlamına geliyor. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse biraz eski olan akıllı telefonla tuzlu suda yüzülürse telefonunun suya dayanıklı olmamasından ötürü bazı özellikler kullanılamaz hale gelebilir.

Ray W'nin sorumluluk kabul etmeme beyanının yanı sıra kullanıcılardan gelen yorumlar da oldukça şaşırtıcı görünüyor. Uygulama hakkında Play Store'da yapılan yorumlar, uygulamanın gerçekten kullanıcılara yardımcı olduğunu gösteriyor.

Suya dayanıklılık testi yapmanıza yardımcı olacak Water Resistance Tester minimum reklamlarla ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulama, kullanıcılara ayrıca 0,99 dolar karşılığında uygulamadaki reklamları kaldırma hakkı tanıyor. 0,99 dolar ödeyerek uygulamada hiçbir reklam olmadan telefonunuzun suya dayanıklı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz ama tedbiri elde bırakmamak adına sonuca güvenerek cihazınızı suda bırakmamanızın gerektiğini de unutmamalısınız.

Water Resistance Tester'ı indirmek için yukarıda yer alan bağlantıyı kullanarak uygulamanın sayfasına gidebilir ve ücretsiz olarak cihazınıza indirebilirsiniz. 155 kişinin derecelendirdiği uygulamanın 4 yıldızın biraz üzerinde derecelendirmesi bulunuyor. 6.0 ve üstü tüm Android işletim sistemleri tarafından indirilebilir.