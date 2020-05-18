Suya Düşen Telefon Aylar Sonra Çalışır Halde Bulundu

Akıllı telefonlarda öne çıkmaya başlayan suya dayanıklılık çoğu zaman hayat kurtarıcı bir özellik olsa da derinlik ve süre gibi bazı kısıtlamalarının olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Örneğin Zhou isimli turistin de yaptığı gibi telefonunuzu çalkantılı ve derin bir suya düşürdüyseniz ve bulmaya yönelik bir şansınız yoksa, elinizden pek de bir şey gelmiyor demektir. Öte taraftan imkansıza yakın bir şekilde suya düşen telefon neredeyse eskisi gibi çalışır halde bulundu.

Suya Düşen Telefon Eskisi Gibi Çalıştı

Geçtiğimiz eylül ayında bir nehirde balık tutmaya giden Zhou, bu sırada akıllı telefonunu suya düşürdü ve yaptığı bazı aramalar sonrasında umudunu keserek geri döndü.

"Biraz balık tutmak için tekneye binmiştik ve telefonum plastik bir torbadaydı. Daha sonra telefonum tekneden suya düştü. Nehir kıyısına dönene kadar telefonunun kayıp olduğunu fark etmedim bile. Asla bulamayacağımı düşündüm. Suda düşmüştü ve nehir oldukça çalkantılıydı."

Mayıs ayının ilk haftasında Zhou, telefonunu kaybedip kaybetmediğini soran bir kişiden çağrı aldı. Başlangıçta bunun bir aldatmacadan ibaret olduğunu düşünen adam, daha sonrasında yaptığı görüşmeler sırasında neredeyse bir yıl önce kaybettiği telefonunun bulunduğunu fark etti.

Aynı plastik torbada yer alan kartvizit bilgilerinden Zhou'ya ulaşan balıkçı, bulduğu telefonu sahibine postaladı. Bulunan akıllı telefon neredeyse eskisi gibi çalışmaya devam ediyordu. Öte taraftan cihazın kozmetik olarak ciddi bir hasar aldığı görülmekte.

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