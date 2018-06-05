Suya Düşmek Üzere Olan Drone'u Son Anda Yakaladı! İşte O Anlar

YouTube üzerinden videolar yayınlayan DaveSvorking isimli bir drone kullanıcısının kontrolden çıkan cihazını suya düşmekten son anda kurtardığı video, benim diyen gerilim filmlerine taş çıkardı. Svorking insanüstü bir çaba göstererek, cihazını son anda sudan kurtarırken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Drone teknolojisi her ne kadar gelişiyor olsa da hala kontroller üzerinde bazı sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle son kullanıcıya sunulan drone’lar, menzil dışına çıktıklarında akla hayale gelmeyecek problemlerle karşılaşabiliyorlar. Böylesine bir sorunla karşılaşan DaveSvorking isimli bir YouTube kullanıcının yaşadıklarıysa sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Kontrolden çıkan drone’unun gölete doğru inmekte olduğunu gören Svorking, suya temas edince bozulacağını bildiği cihazı kurtarmak için hemen harekete geçti. Koşarak gölettin kıyısına gelen talihsiz adam, hiç düşünmeden suya atladı. Su içerisinde yürüyerek drone’u kurtaramayacağını anlayan DaveSvorking, hızlıca yüzmeye başlayarak drone’un yanına geldi.

O sırada kayıtta olan drone bütün yaşananları anbean kaydederken, insanüstü bir çaba göstererek, yüzlerce dolar verdiği drone’u kurtarmaya çalışan Youtuber, son anda amacına ulaşmayı başardı. Gerilim filmlerini aratmayan o sahneler ise sosyal medyanın gündemine oturdu.