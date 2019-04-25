SW: Battlefront II'nin Giants Above Kachirho Güncellemesi Yayında

Oyuncular olarak Star Wars Jedi: Fallen Order oyununu bekliyoruz. Respawn Entertainment tarafından geliştirilmekte olan oyun, 15 Kasım 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak.

Her ne kadar Star Wars Jedi: Fallen Order Electronic Arts şirketinin gündeminde olsa da halihazırda piyasada bulunan Star Wars: Battlefront II oyununun sayfası kapatılmış değil. EA DICE tarafından geliştirilmiş olan oyun için PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında yeni bir güncelleme daha yayınlandı.

Electronic Arts tarafından yayınlanan güncelleme notlarına bakacak olursak, Anakin Skywalker, Luke Skywalker, Darth Maul, Obi-Wan Kenobi, Chewbacca, Dart Vader, Captain Phasma, Count Dooku, Rey, Han Solo,General Grievous, Yoda ve Bossk karakterleri için birçok hata çözümlemeleri ve iyileştirmeler yapılırken, Dark Maul ve Yoda için saldırı bloklama becerisi ekleniyor. Ayrıca Yoda ve Darth Vader artık diğer Force karakterleri kadar yukarı sıçrayabilecekler.

Capital Supremacy, Hero Showdown, Galactic Assault, Arcade ve Ewok Hunt modları, Geonosis - Trippa Hive, Yavin 4, Endor, Naboo - Theed, Jakku, Hoth, Starkiller Base ve Death Star II haritaları Republic Attack Cruiser, Separatist Dreadnought, araçlar, AT-RT ve çeşitli sınıflar için de yine hata çözümlemeleri ve iyileştirmeler söz konusuyken, Capital Supremacy modunda yapay zeka karakterleri ifade etmesi için görsel bir ikon ve bilet sayacının yanına Faction ikonlarının eklendiğini söyleyelim.

Son olarak, Capital Supremacy modunda artık Kashyyyk - Kachirho Beach haritası seçilebilir olacak. Ayrıca Leia Organa ve Princess için yeni bir dış görünüm Main Menu kısmından görüntülenebilecek. Bu yeni görünümler yakın bir zamanda düzenlenecek olan bir topluluk etkinliğinde ödül olarak oyuncuların beğenisine sunulacak.