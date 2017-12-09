Swarm'da Rekor Türkiye'ye Ait

Yer bildirim yapmak için kullanılan Swarm uygulaması hakkında yeni bir rapor paylaşıldı. Paylaşılan rapora göre en çok check-in yapılan ülkenin Türkiye olduğu bildirildi. Toplamda 10 milyara yakın yer bildirimin 2.5 milyarı Türkiye topraklarından yapıldı.

Yerel basın tarafından verilen bazı bilgilere göre 2013 yılında Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü olmayı başaran Türkiye, geçtiğimiz 2016 yılında dünyada liderliği elde etmişti. Bu yıl da dünya liderliğini devam ettirmeyi başaran Türkiye, en çok yer bildirimini İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yaptı. 1 milyon 547 bin 502 kişi tarafından tam 7 milyon 105 bin 686 yer bildiriminin yapıldığı Atatürk Havalimanı'nın ülkemizde bir hayli popüler olduğunu anlamak çok zor değil.

Ayrıca raporda verilen diğer bilgilere göre, en yüksek yer bildirimi yapılan Everest Dağı olurken, en az yer bildiriminin Lut Gölü'nde yapıldığı belirtildi. Ülkemizde popüler olarak kullanılan Swarm hakkında bu yıl boyunca toplam 416 haber yazıldığı da ifade edildi.

Peki siz Swarm'ı aktif olarak kullanıyor musunuz?