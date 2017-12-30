Swatting Şakası Sonucu Evi Basılan Yayıncı Öldürüldü

Özellikle Twitch üzerinden canlı yayın yapan oyuncuları hedef alan ve sahte ihbarlarla yayıncının evine swat ekipleri gönderme olarak anlatabileceğimiz "swatting" şakası, bu sefer can aldı. Kansas'daki evinde Call of Duty: WWII oynayan bir genç, swatting şakası sonucunda evine gelen polisler tarafından vurularak, öldürüldü.

Wichita, Kansas'ta yaşayan 27 yaşındaki Andrew Finch, geçtiğimiz gün evinde Call of Duty: WWII yayını yaptığı sırada hiç akla gelmeyecek bir olayla karşı karşıya kaldı. Finch'i Twitch üzerinden izleyenlerden biri, polisi arayarak Andrew Finch'in adresini verdi ve burada yaşayan kişinin büyük bir saldırı planladığını söyledi. İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Finch'in evine Türkiye'deki Polis Özel Harekat benzeri ağır silahlı Swat ekipleriyle birlikte operasyon düzenledi. Swat ekiplerinin kapısını kırmaya çalıştığını gören Andrew Finch, evinin kapısına doğru ilerledikten sonra, nedeni henüz bilinmeyen bir kargaşa çıktı ve eve giden polis ekipleri Andrew Finch'i vurdu.

Olaydan sonra açıklama yapan Wichita Polis Şefi Troy Livingston, yaşananların tamamen yanlış anlaşılma olduğunu ve polis ekiplerini Finch'in evine şaka yapmak isteyen birinin yönlendirdiğini söyledi. Yaşananlardan sonra soruşturma başlatan polis, ihbari Los Angeles'da yaşayan 25 yaşındaki Tyler Barriss isimli şahsın yaptığını tespit etti. Yanlış ihbar yaparak, polisleri talihsiz oyuncunun evine gönderen Bariss'in daha önce de buna benzer bir girişiminin olduğunu söyleyen polisler, aynı kişinin 2015 yılında ABC stüdyolarına yapılan sahte bomba ihbarının da faili olduğunu belirttiler. Tyler Bariss tutuklanarak cezaevine gönderilirken, böyle ağır bir şaka yapmasının sebebinin ise Finch ile Twitter üzerinde yaşadıkları tartışma olduğunu söyledi.