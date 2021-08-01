Kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan Sweet Tooth 2. Sezon onayı aldı. DC'nin aynı adlı çizgi romanından uyarlanan dizinin yeni sezonu ne zaman yayımlanacak? Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Sweet Tooth 2. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu mu?

İlk sezonu 4 Haziran 2021 tarihinde popüler dijital yayın platformu Netflix üzerinden yayımlanan Sweet Tooth, kısa süre içerisinde tüm dünyada çok popüler hale geldi. Yapımcılığını Susan Downey & Robert Downey Jr., Amanda Burrell ve Linda Moran'ın üstlendiği dizinin ikinci sezonu ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı.

Aksiyon, macera ve dram ögelerine sahip olan popüler dizinin resmi Twitter hesabı üzerinden bir duyuru yapıldı. Sosyal medya platformu üzerinden yapılan duyuruda dizinin ikinci sezon onayı aldığı açıklandı. Yaşanan gelişme, başarılı dizinin yeni sezonunu merak içerisinde bekleyen izleyicileri oldukça mutlu etti.

DC Comics'in aynı adlı çizgi romanından uyarlanan Sweet Tooth'un yeni sezonunun ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmiyor. Bu sebepten ötürü dizinin hayranlarının yeni sezon için bir süre daha beklemesi gerekiyor.

En çok izlenen Netflix orijinal içerikleri listesinde üçüncü sırada yer almayı başaran Sweet Tooth, 60 milyon hane tarafından izlenmişti. 7,9 IMDb puanına sahip olan yapımın ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor.

Dizinin ilk sezonunda Alexis Ostrander, Robyn Grace, Toa Fraser ve Jim Mickle gibi isimler yönetmenlik yaptı. Tüm dünyada büyük bir popülerlik elde eden yapımın başrol oyuncu kadrosunda Nonso Anozie, Christian Convery ve Adeel Akhtar yer alıyor.

Sweet Tooth isimli yapımın ilk sezonunu popüler dijital yayın platformu Netflix üzerinden izleyebilirsiniz. Başarılı dizinin 2 dakika 54 saniye uzunluğundaki fragmanına aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden göz atabilirsiniz.

Sweet Tooth Oyuncuları

Nonso Anozie

Adeel Akhtar

Dania Ramirez

James Brolin

Neil Sandilands

Sarah Peirse

Christian Convery

Stefania LaVie Owen

Aliza Vellani

Naledi Murray

Will Forte

Bronwyn Bradley

Alice May connoly

Jeff Lemire'ın çizgi romanından uyarlanan Sweet Tooth isimli dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Netflix Dizisi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.