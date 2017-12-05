Swift İşleminin Yerini Bitcoin Alacak!

Bitcoin'in yükselişi son zamanlarda bütün dünyanın dikkatini çekiyor. Ülkemizde de pek çok yatırımcısı olan Bitcoin hakkında sayısız haberler çıktı. Sabah Gazetesi'nin Bitcoin Foundation'ın Kurucu Direktörü Jon Matonis ile yaptığı ve bugün yayınladığı röportaj ise önemli. Çünkü Matonis'e göre, bankalar arası elektronik fon transferi sistemi olan SWIFT’in yerini bitcoin alacak.

Sabah Gazetesi'nden Barış Ergin'in haberine göre, Bitcoin Foundation Kurucu Direktörü Matonis, "Bitcoin şu anda inanılmaz bir patlamanın tam ortasında. Özellikle Japonya ve Kore'den ilgi çok yüksek. Bitcoin hem bir yatırım aracı hem de para transferi sistemi. Uluslararası para transferinde SWIFT sisteminin yerini almak için ideal. Aynı zamanda değeri olan bir protokol. Dünyada ilk defa insanlar 'http' veya 'TCP' gibi bir protokole direkt olarak yatırım yapma şansına sahip oldu" dedi.

Bitcoin gibi ortaya çıkan yeni para birimlerinin çok riskli olmadığını da belirten Matonis, "Gelişmekte olan ülkeler için çekici bir yöntem. Tamamen saf lisanssız bir kapitalizm" ifadelerini kullandı.

Matonis'e göre şimdilik bankalar blockchain teknolojisi kullanma konusunda ayak diriyor. Ancak eninde sonunda Mastercard, Paypal ve Visa gibi oluşumların da destekleyeceğini belirtiyor. Küresel elektronik fon transferi standartı Swift'in yerini alacak mı hep birlikte göreceğiz.