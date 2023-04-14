SwiftKey'e Bing Yapay Zekası Eklenecek: Nasıl Kullanılır?

Yapay zeka artık neredeyse her alanda kendine yer bulmayı başardı. Microsoft, SwiftKey klavye uygulamasına Bing yapay zekasının ekleneceğini açıkladı.

100 milyondan fazla günlük kullanıcıya sahip olan SwiftKey, Android ve iOS cihazlarının orijinal klavye uygulamalarına alternatif olarak tercih ediliyor. Uygulamanın yapay zeka desteğiyle birlikte daha da kullanışlı hale geleceği iddia ediliyor.

SwiftKey Yapay Zekası Nasıl Kullanılır?

SwiftKey, halihazırda akıllı önerileriyle kullanıcıların mesajlaşma deneyimini oldukça artıran bir uygulama olarak biliniyor. Ancak Bing yapay zekasının desteğiyle birlikte bilgisayarda deneyimlediğimiz sohbet botu özellikleri, artık telefonda da kullanılabilir olacak.

"Ton" isimli özellikle birlikte yazdığınız metinler, dilediğiniz metin tonuna sahip bir şekilde otomatik olarak düzenlenebilecek. Bu şekilde profesyonel e-postalar hazırlarken resmi bir dil kullanma zahmetinen kurtulacaksınız.

Öte yandan Sohbet özelliğinin eklenmesiyle birlikte Bing yapay zekası her an elinizin altında olacak. Mesajlaşırken tek bir tık ile Bing yapay zekasına danışabilecek ve ihtiyaç duyduğunuz bilgileri alabileceksiniz.

Örneğin ev arkadaşınızla veya hangi yemeği yapsak diye tartışıyorsanız elinizdeki malzemeleri kolaylıkla Bing yapay zekasına söyleyebilir ve sizin için güzel bir tarif oluşturmasını isteyebilirsiniz. Tabii eksik malzemeler için alışveriş listesi istemek ve mesajlaşma uygulamasından bu çıktıları kolaylıkla gönderebilmek, sohbet botunun bir diğer kullanışlı özelliği.

Ayrıca SwiftKey'de artık klavyeyi kullandığınız uygulamadan çıkmadan kolaylıkla internette arama yapabileceksiniz. SwiftKey değişiklikleri, önümüzdeki günlerde kullanıcılara sunulacak. Değişiklikleri kaçırmamak için Microsoft SwiftKey uygulamasını aşağıdan indirebilirsiniz.