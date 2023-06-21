Switch Tarihi Açıkladı: Batman Arkham Trilogy Geliyor

Uluslararası eğlence ve medya şirketi Warner Bros, Batman : Arkham Trilogy'nin eylül ayında Switch'te yayınlanacağını açıkladı. Medya şirketi Arkham Asylum , Arkham City ve Arkham Knight'ın yanı sıra üçlü için daha önce yayınlanan tüm indirilebilir içerikleri de kullanıma sunacak.

Batman Arkham Trilogy Eylülde Çıkacak

Serinin ilk oyunu olan Arkham Asylum, Joker’in tedavi gördüğü akıl hastanesini ele geçirmeye çalışmasını konu alıyor. Etkili dövüş sahnelerine sahip bölüm aksiyon dolu dakikalara ev sahipliği yapıyor. Arkham City, mücadeleyi Gotham şehrine genişletirek Mr. Freeze ve The Penguin gibi klasik kötü Batman karakterleri içerisinde barındırıyor. Serinin son oyunu Arkham Knight ise Batman’in 8 suikastçi ile olan mücadelesini anlatıyor.

Batman’in yayınlayacağı bu üçlü oyun dövüş, bilinmezlik ve derin kurgu içeriyor. Oyunda yer alan gizli ipuçları sürükleyicilik katıyor. Seslendirmesini Mark Hamill’in yaptığı aksiyon oyunu oyunseverler tarafından merakla bekleniyor.