Switch'e Özel Korku Oyunu Underworld Dreams Geliyor

Eğer H.P. Lovecraft romanlarından esinlenilen oyunlardan hoşlanıyorsanız, bir alternatif daha var sizlere bahsedebileceğimiz: Underworld Dreams. Ancak bu oyunu oynamak için bir Switch sahibi olmanız lazım. En azından şimdilik.

Oyunun şimdilik çıkış tarihi belli değil ama 31 Ekim - 3 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Manga Barcelona 2019 sırasında gösterimi yapılacak. Drop of Pixel tarafından geliştirilmekte olan Underworld Dreams, birinci kişi bakış açısından oynanıyor. Hikayesi seksenli yıllarda geçiyor ve Robert W. Chambers tarafından yazılan The King in Yellow romanına dayalı. Ana karakterimiz Arthur Adler olacak ve işlediği cinayetlerden suçlanan Groc House'a dönüşü sırasında bulunan kasetteki görüntüyü oynayacağız. Yani Resident Evil 7: Biohazard oyunundan aşina olduğumuz bir durum ama oyunun geneline yayılmış hali demek daha doğru olur.

Senaryo boyunca oyunun geçeceği mekanları araştıracak, ipuçlarını bulacak ve karşılaştığımız bulmacaları çözmeye çalışacağız. Tabii ki bu esnada musallat olacak birçok yaratıkla savaşacağız ve bu bağlamda da birçok farklı silah kullanabileceğiz. Ayrıca kararlar vermemiz gereken anlar olacak ve bu kararlarımız da farklı farklı sonlar görmemizi sağlayacak. Bir diğer deyişle, yeniden oynanabilirliği yüksek bir oyun bizi bekliyor.

Drop of Pixel tarafından yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!