Switch için Çıkacak Devil May Cry 3'ün Bloody Palace'ı Kooperatif Oynanabilecek

Devil May Cry 3: Special Edition 20 Şubat 2020 Perşembe günü Nintendo konsolu için de satışa sunulacak. Capcom, oyunun Switch versiyonundaki Bloody Palace modunun yerel kooperatif destekli olacağını duyurdu.

Daha önceden yapılan duyuru ile Devil May Cry 3: Special Edition oyununun Switch versiyonuna yeni özelliklerin ekleneceğini öğrenmiştik. Bu yeni özelliklerden bir tanesi Style Change iken diğeri ise Weapon Switching idi. Üçüncü ve son özellik ise kooperatif oynamayı seven oyuncular için ilaç olacak.

Matt Walker yine Twitter hesabı üzerinden yaptığı kısa videolu paylaşımında "Bloody Palace artık yerel kooperatif destekliyor." yorumunda bulundu ve devam etti: "Yani artık Dante ve Vergil olarak iki kişi oynayabileceksiniz. Eğer Devil May Cry 3: Special Edition'ı eş ruh (doppelganger) tarzında oynamışsanız, bu da ona benziyor. İkinci kontrol kolunu alıp iki kişi oynadığınız bir Easter Egg vardı."

Matt Walker videonun devamında Dante ve Vergil karakterlerini ayrı ayrı yöneteceğimizi ve tek veya çift Joy-Con veya Pro Controller kullanarak farklı kombinasyonlar deneyebileceğimizi de söylüyor. Dante ve Vergil için ayrı kayıt dosyaları seçebilecek olmanın yanı sıra, her bir oyuncu için farklı kontrol kolu özelleştirme seçeneklerimiz olacakmış.

Devil May Cry 3: Special Edition oyununun Bloody Palace modunun kooperatif desteği için yayınlanan görüntülerine aşağıdan bakabilirsiniz.