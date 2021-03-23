Malumunuz yeni Switch modeli ile ilgili söylentiler uzun zamana yayılmış bir şekilde ara ara karşımıza çıkmıştı. Henüz Nintendo resmi bir açıklamada bulunmamış olsa da, son zamanlarda iyiden iyiye kuvvetlenmeye başlamıştı bildiğiniz üzere ve Bloomberg ile Switch Pro için heyecanlandıran bir söylenti ortaya çıktı. Yeni model DLSS desteği ile satışa sunulacak.

Geçtiğimiz haftalarda yine bir rapor yayınlamış olan Bloomberg, Switch Pro modelinde Samsung OLED ekranlı olarak satışa sunulacağı söylenmişti. Bunun dayanak noktası ise Samsung Display Co. Ile mevcut plana aşina olan kişilerdi. Öyle ki Haziran ayı içerisinde 7” 720p çözünürlüklü OLED panelde seri üretime geçilecek ve Temmuz ayında da montaj birimlerine gönderilecek. Display Consultancy DSCC şirketinden Kurucu Ortak Yoshio Tamura tarafından aktarılana göre bu panel, daha az pil tüketecek iken televizyona bağladığınızda da 4K UHD görsellik sunacak.

Switch Pro DLSS Desteği ile Çıkacak Mı?

Bloomberg tarafından yayınlanan yeni raporda, yeni model hakkında daha fazla detay sunuyor. Buna göre NVIDIA yongasının kullanılacağı Switch Pro, daha güçlü bir merkezi işlemci birimi (CPU) ile arttırılmış bellek ile sunulacak iken, gelişmiş grafikler ile standart ve Lite modellerine göre daha iyi işleme gücüne sahip olup DLSS teknolojisini de destekleyecek.

DLSS bildiğiniz gibi RTX serisi NVIDIA ekran kartlarına özel ve yapay zeka yardımıyla çalışan bir teknoloji. Avantajı ise düşük çözünürlüklü görüntülerin daha yüksek çözünürlüklü hale gelmesini sağlıyor. Buna ek olarak belirgin ölçüde performans artışına da tanık oluyoruz. Öyle ki yüksek çözünürlükte sabit 60 FPS ile kalite ve performans arasında bir dengenin kurulmasını sağlamaya yarıyor.

Standart Switch modeli 299 dolar gibi bir fiyata satılıyor. Ne var ki Bloomberg Intelligence’tan Matthew Kanterman, Switch Pro modelinin en fazla 100 dolar pahalı olacağı yönünde bir tahminde bulundu: “349.99 dolar cihazın değerini arttıracaktır, ama halen Nintendo 399.99 dolarda bile yüksek bir talep ile karşılaşabilir.”

Bakalım bir önceki ve bu rapordan sonra Nintendo nasıl bir geri dönüş yapacak veya yapacak mı? Hiç şüphesiz ki yeni modelin teknik özellikleri büyük heyecan yaratıyor ama resmi olarak duyurulana kadar beklemekten başka çaremiz yok. Gelişmeleri takipte olacağız.