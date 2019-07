Switch, Revizyon ile Daha Uzun Pil Süresine Kavuştu

Bildiğiniz gibi Switch Lite modelinin duyurusu sonrasında orijinal Switch modeli ile ilgili bir iyiliğin düşünüleceğine dair bir takım söylentiler ortalıkta dolaşmaya başlamıştı. Hatta ve hatta sizlerle yakın bir zaman önce paylaştığımız haberimizde de Nintendo tarafından Birleşik Devletler Federal İletişimler Komisyonu tarafına yapılan başvurudan bahsetmiştik. Söylentilerin ardından orijinal Switch modeli ile ilgili revizyon duyurusu en nihayetinde yapıldı.

Nintendo tarafından yapılan duyuru ile revize edilmiş Switch modeli Kuzey Amerika bölgesinde Ağustos ayının ortalarında, Avrupa bölgesinde ise Eylül ayı içerisinde satışa sunulacak. Verilen detaylara bakılırsa bu modelde köklü bir değişim söz konusu olmayacak. Yapılan revizyon sadece pil ömrünü kapsıyor. Fiyat etiketi aynı olacak yeni Switch ile ilgili başka bir değişim ne yazık ki söz konusu değil.

Peki yeni modeli eskisinden nasıl ayırt edeceksiniz? Bu aslında gayet kolay oluyor. Model numarası (HAC-001(-01)) ve seri numarası XKW ile başlayan revize edilmiş Nintendo Switch. Orijinal modelin pil süresi 2.5 - 6.5 saat ama The Legend of Zelda: Breath of the Wild oynarken ortalama üç saatte bitiyor. Revize edilmiş modelin pil süresi ise 4.5 - 9 saat arasında değişiyor ve The Legend of Zelda: Breath of the Wild oynarken 5.5 saat sonra konsolu şarja bağlamanız gerekiyor. Yani pil süresi yaklaşık olarak ikiye katlanıyor diyebiliriz. Switch Lite modelinde ise 3 - 7 saat olan pil süresi aynı The Legend of Zelda: Breath of the Wild oynarken 4 saat dayanıyor.

Son olarak, eğer model ve seri numarasını kontrol etmekle uğraşmak istemezseniz daha kolayını söyleyelim. Yeni model farklı bir kutu tasarımına sahip olacak. Orijinalinin aksine parlak kırmızı renkte olacak tasarıma aşağıdan bakabilirsiniz.